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Чемпионат мира
23 ноября 2022, 07:09 |
123
0

Марокко – Хорватия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 ноября в 12:00 матч 1-го тура групповой стадии ЧМ-2022 в Катаре

23 ноября 2022, 07:09 |
123
0
Марокко – Хорватия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 23 ноября, состоится матч 1-го тура групповой стадии чемпионата мира 2022 в квартете F, в котором встретятся сборные Марокко и Хорватии. Игра пройдет в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт». Главный арбитр матча – Фернандо Рапаллини (Аргентина). Начало игры – в 12:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча чемпионата мира 2022 Марокко – Хорватия можно посмотреть на региональных каналах «Суспільного», сайте «Суспільне Спорт» и видеосервисе MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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