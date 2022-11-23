В среду, 23 ноября, состоится матч 1-го тура групповой стадии чемпионата мира 2022 в квартете F, в котором встретятся сборные Марокко и Хорватии. Игра пройдет в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт». Главный арбитр матча – Фернандо Рапаллини (Аргентина). Начало игры – в 12:00 по Киеву.

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Видеотрансляцию матча чемпионата мира 2022 Марокко – Хорватия можно посмотреть на региональных каналах «Суспільного», сайте «Суспільне Спорт» и видеосервисе MEGOGO.