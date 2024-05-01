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Другие новости
01 мая 2024, 07:15 | Обновлено 01 мая 2024, 07:22
433
0

Супершоу в Мюнхене, Шахтер отдал Келси в аренду, разгром китайцев в хоккее

Главные новости за 30 апреля на Sport.ua

01 мая 2024, 07:15 | Обновлено 01 мая 2024, 07:22
433
0
Супершоу в Мюнхене, Шахтер отдал Келси в аренду, разгром китайцев в хоккее
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 30 апреля.

1. Результативная ничья в Мюнхене. Бавария и Реал не определили победителя
Команды забили по два гола в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов

2A. Бавария – Реал – 2:2. Заруба в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов

2B, Стала известна оценка Лунина за топ-матч Лиги чемпионов Бавария – Реал
Матч завершился боевой ничьей – 2:2

3. Довбика хотят купить 2 топ-клуба. Жирона определилась с его будущим
На Артема претендуют «Наполи» и «Челси»

4A. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отправил молодого форварда в клуб MLS
Кевин Келси арендован клубу Цинциннати

4B. Шахтер отпустил Келси. Почему это решение правильное, а почему – нет
Об аренде молодого венесуэльского бомбардира «горняков» в «Цинциннати»

5. Выиграли в меньшинстве. Определен первый финалист Кубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Иттихад» со счетом 2:1, Бензема пропустил поединок

6. ЧМ по хоккею. Украина разгромила Китай и выиграла третий матч на турнире
Команда Христича забросила в ворота соперника 9 шайб

7. Известен следующий соперник сборной Украины в Кубке Билли Джин Кинг
Украинская сборная в ноябре сыграет против команды Австрии

8A. Ронни на высоте. Определены все четвертьфиналисты ЧМ по снукеру
Лидер мирового рейтинга уверенно обыграл Райана Дэя со счетом 13:7

8B. Шедевр в Крусибле. Хиггинс сделал камбэк в решающем фрейме матча с Алленом
На чемпионате мира 2024 по снукеру Джон Хиггинс повернул годы назад

9. 5 самых успешных футболистов сборной Украины, дебютировавших при Фоменко
Коуч дал «путевку в жизнь» многим культовым ныне игрокам сине-желтых

10A. Возвращение Цыганкова, два пенальти Довбика и скамейка запасных для Лунина
Как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах

10B. Характер Динамо, класс Шахтера, рокировка в Колосе, муки Металлиста 1925
Самые интересные события 26-го тура УПЛ

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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