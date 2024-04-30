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Украина. Премьер лига
30 апреля 2024, 10:36 | Обновлено 30 апреля 2024, 10:37
378
0

Характер Динамо, класс Шахтера, рокировка Колоса, муки Металлиста 1925

Самые интересные события 26-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

30 апреля 2024, 10:36 | Обновлено 30 апреля 2024, 10:37
378
0
Характер Динамо, класс Шахтера, рокировка Колоса, муки Металлиста 1925
СК Днепр-1

В центральном поединке тура «Динамо» на выезде одолело «Днепр-1». Судьба поединка решилась в компенсированное время. «Шахтер» добыл визуально простую победу над ЛНЗ. Третье подряд поражение команды Григорчука: в этой раз «Черноморец» уступил «Минаю». После ничьей «Колоса» и «Александрии» наставник ковалевской команды Вишняк был отправлен в отставку. Точнее, переведен на пост вице-президента клуба. А вот наставник «Металлиста 1925» Скрипник, несмотря на очередное поражение, в этот раз от «Кривбасса», пока остается на своем посту.

Исполнение тура

Второй мяч в ворота «Черноморца» футболисты «Миная» забили после хорошего флангового прострела и отменных действий Ременяка на завершающей фазы атаки. Артур после передачи Дмитрука сыграл на опережение в штрафной площади гостей, оставив за спиной сразу двух оппонентов, принял мяч, запустив свечку, и в акробатическом пируэте отправил футбольный снаряд мимо Варакуты.

Матч тура

Борющийся за еврокубки и медальный пьедестал «Днепр-1» принимал борющееся за чемпионство «Динамо». Поединок получился весьма напряженным, а если исходить из его финала – то и очень драматичным. Хотя поначалу он проходил в малоинтересной борьбе, без особых моментов. Однако в конце первого тайма Гуцуляк открыл счет, воспользовавшись ошибкой Попова. В начале второго тайма Кабаев сильным ударом под перекладину счет сравнял. Дальше команды снова немного успокоились. Но под занавес встречи страсти накалились, и «Динамо» осталось в меньшинстве. И когда казалось, что игра так и завершится ничейным исходом, гости проявили характер, вырвав победу на последней минуте основного времени. Отличился Ванат.

Удаление тура

За две минуты до конца основного времени матча «Днепр-1» – «Динамо», гости оказались в меньшинстве. Тымчик очень грубо атаковал Очеретько, въехав тому сзади по ногам. Арбитр матча Иванов наказал динамовца прямой красной карточкой. Это первое удаление в карьере Тымчика.

СК Днепр-1

Развязка тура

Концовка поединка против «Днепра-1» для динамовцев поначалу складывалась неудачно. На 88 минуте подопечные Шовковского остались в меньшинстве из-за удаления Тымчика. Однако спустя уже две минуты гостям удалось забить победный гол. Атаку «Динамо» разогнал Бражко, Супряга отличной передачей вывел на ударную позицию Ваната, и тот не сплоховал. В оставшееся время днепряне имели шанс спасти игру, но хороший удар Сарапия потянул Бущан. «Динамо» остается в чемпионской гонке. А вот «Днепр-1» рискует не удержать и четвертое место.

Травма тура

Уже в дебюте матча против ЛНЗ главному тренеру «Шахтера» Марино Пушичу пришлось вносить коррективы в состав. Бондаренко на ровном месте повредил голеностоп. После оказания медицинской помощи Артем вернулся в игру. Но лишь на минуту, после чего покинул поле на носилках. И в слезах.

Откровение тура

После матча с ЛНЗ наставник «Шахтера» Пушич весьма своеобразно сравнил матчи своей команды в Лиге чемпионов и в чемпионате Украины: «Когда ты играешь в Лиге чемпионов, для нас как для клуба это самый большой минус – сравнивать другие команды и то, что мы выступаем в Лиге чемпионов и что после стадиона с 70 тысячами людей мы должны играть на пустом стадионе. Скажу так: это тот же случай, как когда ты хочешь заниматься любовью с очень красивой женщиной, но на следующий день ты видишь очень некрасивую женщину».

«Фигаро» тура

Защитник «Руха» Слюбик в игре против «Вереса» поучаствовал во взятии ворот и соперника, и своей команды. Сначала Богдан забил себе – мяч от его головы срикошетил в ворота. Произошло это в середине первого тайма. Но уже в дебюте второй половины встречи центрбек львовской команды огорчил соперников, откликнувшись на передачу Квасницы.

Новость тура

Ничья в матче «Заря» - «Оболонь» вряд ли порадовала кого-то из соперников, ведь обе команды существенно не улучшили свое турнирное положение и остаются в аутсайдерских разборках. Но, помимо этого, ничья для «Зари» имеет и еще один малоприятный момент: луганская команда уже точно не сыграет в еврокубках в следующем сезоне. Даже если луганчане выиграют все оставшиеся поединки, выше шестого места они уже не поднимутся. Для «Зари» это малоприятная новость, ибо последние девять сезонов команда неизменно играла в континентальных турнирах.

Отставка тура

После ничьей в матче «Колоса» и «Александрии», главный тренер ковалевской команды Ярослав Вишняк был отправлен в отставку. Однако в отставку непростую: он переведен на функционерскую должность в клубе. Он будет теперь вице-президентом. А исполняющим обязанности главного тренера «Колоса» отныне будет Александр Поздеев, до этого возглавлявший молодежку «Колоса».

Цифра тура

«Металлист 1925» под предводительством Виктора Скрипника продолжает обновлять клубный антирекорд. Проиграв «Кривбассу», харьковчане остались в зоне вылета. И еще на один пункт ухудшили свою и без того внушительную серию без побед. Теперь в пассиве «25-х» - 14 подряд поединков без побед. Последний раз харьковчане выигрывали в начале ноября.

ФК Металіст 1925

Реванш тура

Четвертого апреля «Полесье» встретилось с «Ворсклой» в рамках полуфинала Кубка Украины. Несмотря на преимущество своего поля, житомиряне тогда уступили оппоненту путевку в финал, проиграв 0:1. В рамках 26 тура УПЛ недавние полуфиналисты снова выясняли отношения. И в этот раз сильнее оказалось «Полесье». Житомирская команда сумела взять реванш. С тем же счетом – 1:0.

Символическая сборная тура: Бущан – Конопля, Слюбик, Дибанго, - Судаков, Лунев, Кораблин, Кабаев, Карабин – Ванат, Сикан.

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Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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