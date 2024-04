Шахтер отпустил Келси. Почему это решение правильное, а почему – нет

В последний день апреля североамериканский клуб «Цинциннати», выступающий в тамошней MLS, объявил о подписании 19-летнего форварда «Шахтера» Кевина Келси. Футбольные обозреватели из США ожидали финализацию этого трансфера значительно раньше, нежели это случилось в итоге, однако задержка с официозом была вызвана объективными причинами.

Келси находится в США уже около недели, и за это время успел пройти все необходимые для завершения трансфера медицинские тесты, а также вернулся к тренировочному процессу, но лишь в индивидуальном порядке. Объявить о переходе венесуэльского легионера «Цинциннати» не мог до того момента, пока Кевин не получил необходимое в таких случаях разрешение на работу в США. Бюрократическая процедура заняла чуть больше времени, чем это предполагалось изначально, но в конечном итоге все разрешилось благополучно, и трансфер состоялся.

Давайте сразу проговорим главное: Келси переехал в «Цинциннати» лишь на правах аренды. Она рассчитана до 31 декабря 2024 года, то есть до конца текущего сезона в MLS. За аренду венесуэльца «Шахтер» получил 700 тысяч долларов компенсации, но также согласился оставить для «Цинциннати» возможность (в виде соответствующей опции в трансферном контракте) по выкупу Келси. Не обязательство, а именно возможность! Причем, по данным североамериканских коллег, если «оранжево-голубые» решат оставить форварда у себя и в дальнейшем, то будут обязаны заплатить «Шахтеру» кругленькую сумму в 7 миллионов долларов.

The Club has acquired Venezuelan forward Kevin Kelsy on loan from Ukrainian Premier League power Shakhtar Donetsk as a U22 initiative

player.