Шахтер отпустил Келси. Почему это решение правильное, а почему – нет

В последний день апреля североамериканский клуб «Цинциннати», выступающий в тамошней MLS, объявил о подписании 19-летнего форварда «Шахтера» Кевина Келси. Футбольные обозреватели из США ожидали финализацию этого трансфера значительно раньше, нежели это случилось в итоге, однако задержка с официозом была вызвана объективными причинами.

Келси находится в США уже около недели, и за это время успел пройти все необходимые для завершения трансфера медицинские тесты, а также вернулся к тренировочному процессу, но лишь в индивидуальном порядке. Объявить о переходе венесуэльского легионера «Цинциннати» не мог до того момента, пока Кевин не получил необходимое в таких случаях разрешение на работу в США. Бюрократическая процедура заняла чуть больше времени, чем это предполагалось изначально, но в конечном итоге все разрешилось благополучно, и трансфер состоялся.

Давайте сразу проговорим главное: Келси переехал в «Цинциннати» лишь на правах аренды. Она рассчитана до 31 декабря 2024 года, то есть до конца текущего сезона в MLS. За аренду венесуэльца «Шахтер» получил 700 тысяч долларов компенсации, но также согласился оставить для «Цинциннати» возможность (в виде соответствующей опции в трансферном контракте) по выкупу Келси. Не обязательство, а именно возможность! Причем, по данным североамериканских коллег, если «оранжево-голубые» решат оставить форварда у себя и в дальнейшем, то будут обязаны заплатить «Шахтеру» кругленькую сумму в 7 миллионов долларов.

Officially, official. ✍️



The Club has acquired Venezuelan forward Kevin Kelsy on loan from Ukrainian Premier League power Shakhtar Donetsk as a U22 initiative

player. — FC Cincinnati (@fccincinnati) April 30, 2024

Что ж, давайте попробуем оценить, в чем решение «Шахтера» согласиться на уход Келси в «Цинциннати» правильное, а в чем его можно считать ошибочным…

Почему решение, вероятно, правильное

Прежде всего, давайте начнем с одного из главных аспектов деятельности любого профессионального футбольного клуба планеты – финансовой составляющей. Здесь у «Шахтера» намечается полный профит. В начале 2023 года за покупку Кевина Келси «горняки» отдали уругвайскому клубу «Бостон Ривер» 1 миллион евро. На тот момент донецкий клуб подписывал откровенно малоизвестного в Европе игрока, который успел проявить себя разве что на Южноамериканских играх в Парагвае в 2022 году, когда провел 3 матча и забил 2 мяча за сборную Венесуэлы U-20.

За время пребывания в «Шахтере» Кевин Келси успел стать чемпионом Украины, сыграть в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а также провести 37 официальных матчей за «горняков» и отличиться 9 забитыми мячами и 3 результативными передачами. Все это сказалось на оценочной трансферной стоимости форварда, и позволило «Шахтеру» предметно поторговаться с «Цинциннати» и включить в договор аренды весьма высокую сумму потенциальной компенсации.

Если «Цинциннати» выкупит Келси в конце текущего года, то «Шахтер» точно не останется в накладе, как минимум экономически. И это один из очевидных плюсов этой сделки.

Вторым плюсом такого перехода является то, что в «Шахтере» Келси не имел в последнее время не то что стабильной, а и вообще никакой игровой практики. В текущем календарном году Кевин не сыграл ни одного официального матча за «оранжево-черных», просиживая штаны на скамейке запасных и постоянно оказываясь в тени не только Даниила Сикана и Лассины Траоре, но еще и бразильца Эгиналду, который вообще-то является номинальным вингером, но в последнее время все чаще используется Марино Пушичем на позиции центрфорварда.

Отпуская Келси в «Цинциннати» на правах аренды в «Шахтере» небезосновательно рассчитывают, что в MLS, где в последние годы произошел заметный рост уровня и качества футбола, венесуэлец будет получать стабильную игровую практику, что пойдет на пользу профессиональным качествам исполнителя, будет способствовать его прогрессу. Кроме того, Келси стоит оценивать как один из молодых активов донецкого клуба, а потому «Шахтеру» нужно, чтобы он оставался востребованным и интересным, а не превращался в кадровый балласт.

Насколько известно, в «Цинциннати» действительно были очень воодушевлены возможностью оформить переход Кевина Келси. 19-летний форвард впечатлил скаутов и руководство американского клуба своей потрясающей антропометрией, которая сочетается не только с умением прекрасно выбирать позицию, но и с пристойной техникой обращения с мячом и добротным видением поля. В «Шахтере» Келси уже показал, что может не только выступать в роли бомбардира, но и помогать забивать партнерам.

Получить забивного форварда, понимающего принципы игры в штрафной площадке соперника, было крайне важно для нынешнего «Цинциннати», где уже успели несколько разочароваться в бомбардирском потенциале 27-летнего габонца Аарона Бупендзы, которым несколько лет назад активно интересовалось «Динамо».

Последнее обстоятельство, даже невзирая на подписание в январе «оранжево-голубыми» 28-летнего американского центрфорварда Кори Бэрда, открывает перед Келси возможности вскоре проявить себя в основе «Цинциннати», от чего «Шахтер» также лишь выиграет, ведь его футболист будет играть, а не просиживать штаны на «банке».

Наконец еще один потенциальный плюс для «Шахтера», который сейчас является очевидным в аспекте аренды Келси в «Цинциннати», заключается в том, что в случае получения стабильной игровой практики Кевин наконец-то сможет дебютировать за национальную сборную Венесуэлы. Летом минувшего года молодого нападающего уже вызывали в расположение этой команды, но тогда шанса дебютировать так и не предоставили. Сейчас же ситуация может измениться, и это в будущем, очевидно, приведет к еще большему росту известности и трансферной стоимости игрока – что правда, последний аспект будет актуален лишь в случае, если «Цинциннати» по каким-то причинам не использует опцию на выкуп контракта Келси, и тот вернется в стан «горняков».

Почему решение, возможно, ошибочное

Ключевой минус в уходе Келси для «Шахтера» заключается в том, что впереди у Марино Пушича остается крайне скудный выбор исполнителей. По сути, это лишь уже упоминавшиеся выше Сикан, Траоре и, возможно, Эгиналду, из которого, похоже, в донецком клубе хотят слепить «второго Фернандо» (того, который впоследствии был продан в РБ «Зальцбург»).

Да, под украинскую Премьер-лигу, с учетом игры «горняков» в одного центрфорварда, этого вполне достаточно, но травмы и дисквалификации на дистанции никто не отменял. Да и летом, откровенно говоря, для «Шахтера», очевидно, наступит едва ли не оптимальный момент, чтобы попрощаться то ли с Сиканом, то ли с Траоре. Даниила стоило бы выгодно продать на пике славы еще в зимнее трансферное окно, когда он блестяще проявил себя в Лиге чемпионов, но не будет поздно сделать это и летом. Главное – не перетянуть, потому как в вопросе стабильной результативности по Сикану есть сомнения, да и переезд в Европу после отличного сезона в Украине сможет дать этому нападающему новый импульс и мотивацию в карьере.

Что касается Траоре, то буркинийский легионер уже доказал, что может быть очень полезным форвардом для «Шахтера», если бы не одно весьма важное «но» – перманентные проблемы со здоровьем. Кроме того, не стоит забывать, что контракт Лассины с «оранжево-черными» истекает летом 2026 года, и отнюдь не факт, что африканец пожелает его продлевать, даже несмотря на предыдущие очень лояльные по отношению сторон друг к другу взаимоотношения с клубом. Позволить себе потерять еще один потенциально весьма высоколиквидный актив абсолютно бесплатно «Шахтер» и его топ-менеджмент в лице Сергея Палкина и Дарио Срны не могут, причем категорически. Это будет громкий провал и удар по имиджу «горняков» как клуба, умеющего выгодно торговать футболистами.

Поэтому не факт, что грядущим летом «Шахтер» все-таки не продаст или Сикана, или Траоре, и тогда в распоряжении Пушича не останется абсолютно никого на подмену, тем более футболиста с такими качествами и потенциалом, как у Келси. Собственно говоря, невероятный потенциал – это едва ли не главное, что отмечали практически все специалисты в венесуэльском нападающем…

Почему все сложилось именно так

В конечном итоге, интересно и то, почему все сложилось именно так: Келси сперва абсолютно потерял игровую практику в первой команде «Шахтера», а затем изъявил желание и готовность переехать в «Цинциннати».

В прессе была версия, что венесуэльский форвард якобы пожелал покинуть Украину после одного из массированных ракетных обстрелов российской армией Киева, который произошел в марте. Впрочем, оккупанты и ранее наносили подобного рода удары по столице Украины, а также другим ее регионам, а потому Келси изначально не мог не понимать, куда едет и на какие условия подписывается (в частности, соглашается выполнять условия контракта и не рассчитывает на Annexe 7 ФИФА, как легионеры, оказавшиеся в Украине до 24 февраля 2022-го). По этой причине такая версия выглядит в определенной степени сомнительной.

Но есть и другая версия. По информации, которую автор получил в процессе общения с коллегами из Венесуэлы, Кевин Келси не сыграл ни одного официального матча за «Шахтер» в 2024 году (не получил даже минуты игрового времени, хотя в семи матчах УПЛ кряду оказывался на скамье запасных!) по причине размолвок, произошедших у форварда с клубом.

Дело в том, что в «Шахтере» не хотели, чтобы Келси в рядах сборной Венесуэлы U-23 принимал участие в Предолимпийском турнире КОНМЕБОЛ-2024, который состоялся с 20 января по 11 февраля. В донецком клубе считали, что нападающему лучше пропустить это соревнование, чтобы качественно подготовиться на зимних сборах с первой командой «Шахтера» к возобновлению выступлений в Лиге Европы и украинской Премьер-лиге.

Но Келси решил иначе. Он поехал в сборную Венесуэлы U-23 и сыграл за нее 5 матчей, отличившись 2 забитыми мячами на Предолимпийском турнире КОНМЕБОЛ-2024. Когда же форвард вернулся, то оказалось, что Марино Пушич более не видит его не только как претендента на выход в основе, но и даже как номинально второго центрфорварда, отдавая преимущество Лассине Траоре, который прошел полноценную зимнюю подготовку под руководством боснийского наставника.

🔥🇻🇪 KEVIN KELSY PARA PONER ADELANTE A VENEZUELA.



Me parece que hay FE también en el Preolímpico...pic.twitter.com/HfYzQYr8KO — Pablo Giralt (@giraltpablo) January 23, 2024

Именно эти размолвки и привели к тому, что Келси оказался в опале у Пушича, и не провел по весне ни минуты игрового времени в официальных матчах за «Шахтер».

Сложно сказать, как рассчитывали боссы «Шахтера» вести себя по отношению к Келси в дальнейшем, но агент футболиста начал активно предлагать своего игрока в чемпионаты пристойного уровня, где еще было открыто трансферное окно. В MLS, к слову, у венесуэльца был вариант не только с «Цинциннати», но и с «Хьюстон Динамо», которое было готово осуществить полноценный трансфер форварда за 3 миллиона долларов, однако это предложение «горняков» не заинтересовало.

Что ж, остается дождаться и посмотреть, как сложится карьера и развитие Келси в «Цинциннати», и вернется ли он в «Шахтер» в начале 2025-го...