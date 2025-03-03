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  4. Яремчук вышел на замену. Олимпиакос одолел главного конкурента
Греция
03 марта 2025, 10:20 |
282
0

Яремчук вышел на замену. Олимпиакос одолел главного конкурента

Подопечные Мендилибара продолжают возглавлять турнирную таблицу

03 марта 2025, 10:20 |
282
0
Яремчук вышел на замену. Олимпиакос одолел главного конкурента
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

2 марта состоялся матч 25-го тура чемпионата Греции, в котором сошлись две сильнейших команды в лиге – АЕК и «Олимпиакос». Гости одержали минимальную победу со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил португальский полузащитник Чикиньо на 90-й минуте. Украинский форвард «Олимпиакоса» Роман Яремчук вышел на замену на 66-й минуте матча, но результативными действиями не отметился. Футболист получил среднюю оценку 6,6 от статистического портала Flashscore.

АЕК после этого поражения остался на второй позиции, в активе клуба – 52 балла. «Олимпиакос» набрал 57 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу.

Чемпионат Греции, 25-й тур. 2 марта

АЕК – Олимпиакос – 0:1

Гол: Чикиньо, 90

Видеообзор матча:

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чемпионат Греции по футболу Олимпиакос Пирей АЕК Афины Роман Яремчук Хосе Луис Мендилибар
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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