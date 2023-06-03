Келси получил вызов в сборную Венесуэлы. Он может дебютировать
18-летний форвард ранее не выходил на поле за национальную команду своей страны
Нападающий «Шахтера» Кевин Келси получил вызов в расположение национальной сборной Венесуэлы на ближайшие товарищеские матчи против Гондураса (15 июня) и Гватемалы (19 июня).
Ранее 18-летний форвард не выходил на поле в составе сборной своей страны, поэтому для Келси это может стать дебютом на таком уровне.
На счету Кевина Келси 11 матчей и 2 забитых мяча за сборную Венесуэлы U-20.
Напомним, Келси перешел в «Шахтер» в январе нынешнего года из уругвайского «Бостон Ривер» за 1 миллион евро. С тех пор отличился 6 голами в 16 поединках за «горняков».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Старший тренер «Динамо» U-19 рассказал об итогах сезона для юношей клуба
Наставник «матрасников» – о пикантной статистике