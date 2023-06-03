Келси получил вызов в сборную Венесуэлы. Он может дебютировать

Нападающий «Шахтера» Кевин Келси получил вызов в расположение национальной сборной Венесуэлы на ближайшие товарищеские матчи против Гондураса (15 июня) и Гватемалы (19 июня).

Ранее 18-летний форвард не выходил на поле в составе сборной своей страны, поэтому для Келси это может стать дебютом на таком уровне.

На счету Кевина Келси 11 матчей и 2 забитых мяча за сборную Венесуэлы U-20.

Напомним, Келси перешел в «Шахтер» в январе нынешнего года из уругвайского «Бостон Ривер» за 1 миллион евро. С тех пор отличился 6 голами в 16 поединках за «горняков».