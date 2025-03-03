Украина. Премьер лига03 марта 2025, 11:11 | Обновлено 03 марта 2025, 11:13
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Бартулович объяснил отсутствие Супряги в матче против Руха в УПЛ
Специалист заявил, что форвард получил травму на сборах
03 марта 2025, 11:11 | Обновлено 03 марта 2025, 11:13
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Главный тренер луганской «Зари» Младен Бартулович объяснил отсутствие Владислава Супряги в победном матче против львовского «Руха» (2:0).
«Супряга небольшое повреждение получил на собрании. Он тянул две недели, только вчера сделал снимок. Пару дней и начнет снова тренироваться», – сказал Младен.
В нынешнем сезоне Заря занимает восьмую строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 25 турнирных пунктов.
Ранее Младен Бартулович поделился эмоциями после игры против Руха.
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