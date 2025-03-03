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  4. Бартулович объяснил отсутствие Супряги в матче против Руха в УПЛ
Украина. Премьер лига
03 марта 2025, 11:11 | Обновлено 03 марта 2025, 11:13
429
0

Бартулович объяснил отсутствие Супряги в матче против Руха в УПЛ

Специалист заявил, что форвард получил травму на сборах

03 марта 2025, 11:11 | Обновлено 03 марта 2025, 11:13
429
0
Бартулович объяснил отсутствие Супряги в матче против Руха в УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Младен Бартулович

Главный тренер луганской «Зари» Младен Бартулович объяснил отсутствие Владислава Супряги в победном матче против львовского «Руха» (2:0).

«Супряга небольшое повреждение получил на собрании. Он тянул две недели, только вчера сделал снимок. Пару дней и начнет снова тренироваться», – сказал Младен.

В нынешнем сезоне Заря занимает восьмую строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 25 турнирных пунктов.

Ранее Младен Бартулович поделился эмоциями после игры против Руха.

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Младен Бартулович Владислав Супряга Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
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