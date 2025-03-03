Бартулович объяснил отсутствие Супряги в матче против Руха в УПЛ

Главный тренер луганской «Зари» Младен Бартулович объяснил отсутствие Владислава Супряги в победном матче против львовского «Руха» (2:0).

«Супряга небольшое повреждение получил на собрании. Он тянул две недели, только вчера сделал снимок. Пару дней и начнет снова тренироваться», – сказал Младен.

В нынешнем сезоне Заря занимает восьмую строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 25 турнирных пунктов.

Ранее Младен Бартулович поделился эмоциями после игры против Руха.