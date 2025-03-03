Максим ТАЛОВЕРОВ: «Пару месяцев назад играл в FIFA, теперь вышел на Этихад»

1 марта состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором «Манчестер Сити» пропустил первым, но победил со счетом 3:1 «Плимут». В составе гостей единственный гол забил защитник Максим Таловеров, который поделился своими впечатлениями после поединка:

«От факта, что удалось сыграть против одной из лучших команд мира, эмоции, конечно, классные. Это лучшие футболисты мира, один из лучших тренеров мира... Да еще и на таком стадионе. Наши фанаты приехали и создали классную атмосферу, а их было немало – около десяти тысяч и только из Плимута.

Играть на Этихаде – мечта каждого футболиста. Несколько месяцев назад я играл на этом стадионе в FIFA. А сегодня удалось сыграть весь матч в реальной жизни. Конечно, впечатления классные. Результат не тот, к которому мы стремимся, потому что все верили в мечту, все хотели победить, пройти дальше. Но играя против такой команды это невероятно тяжело. Мы сражались до конца, показали характер. Защищались достаточно качественно, поэтому большое спасибо фанатам, которые нас поддерживали. Полагаю, каждый футболист отдался на 101%.

Классный опыт, но сейчас уже другие цели, фокус – только на Чемпионшип, потому что наша задача все еще не выполнена. Позже разберем матч с «Манчестер Сити», а сейчас нужно фокусироваться на следующую игру», – прокомментировал Таловеров.

В текущем сезоне украинский защитник провел семь матчей за «Плимут» во всех турнирах и забил два гола.