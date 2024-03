Хьюстон Динамо предложил $3 млн за форварда Шахтера – журналист

Клуб североамериканской MLS «Хьюстон Динамо» хочет подписать 19-летнего форварда «Шахтера» и сборной Венесуэлы Кевина Келси.

По информации журналиста Адама Бенлазиза, американцы направили «Шахтеру» предложение о трансфере Келси за 3 миллиона долларов.

BREAKING : Houston Dynamo 🇺🇸 have sent an offer close to $3 million 💰to sign 🇻🇪 Forward Kevin Kelsy From Shakhtar Donetsk 🇺🇦.



FC Cincinnati 🇺🇸 sent a bid for the player but it was rejected ❌, also important to note that they own his discovery rights.#HolditDown #ContraTodos pic.twitter.com/Rsp0zqkDK4