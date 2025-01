От Довбика к Степанову. Байер работает над арендой защитника Ромы

Действующий чемпион Бундеслиги леверкузенский «Байер» работает над арендой защитника «Ромы» Марио Эрмосо.

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, переговоры между сторонами находятся на финальной стадии – осталось решить вопрос касательно зарплаты.

Летом 2024 года Марио присоединился к столичному клубу Италии в качестве свободного агента. Защитнику не удалось закрепиться в основе команды, поскольку на счету Эрмосо всего 13 матчей и один забитый мяч.

Ранее писалось, что главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери указал на желание Эрмосо покинуть римский коллектив.

🔴⚫️⏳ Mario Hermoso and Bayer Leverkusen, deal now advancing to the final stages!



Negotiations underway with AS Roma on loan details, working on salary share… with final details being sorted.



Almost there. 🏁🇪🇸 pic.twitter.com/Xjg2uRmHl6