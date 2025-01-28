От Довбика к Степанову. Байер работает над арендой защитника Ромы
Марио Эрмосо продолжит карьеру в Бундеслиге
Действующий чемпион Бундеслиги леверкузенский «Байер» работает над арендой защитника «Ромы» Марио Эрмосо.
Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, переговоры между сторонами находятся на финальной стадии – осталось решить вопрос касательно зарплаты.
Летом 2024 года Марио присоединился к столичному клубу Италии в качестве свободного агента. Защитнику не удалось закрепиться в основе команды, поскольку на счету Эрмосо всего 13 матчей и один забитый мяч.
Ранее писалось, что главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери указал на желание Эрмосо покинуть римский коллектив.
🔴⚫️⏳ Mario Hermoso and Bayer Leverkusen, deal now advancing to the final stages!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 27, 2025
Negotiations underway with AS Roma on loan details, working on salary share… with final details being sorted.
Almost there. 🏁🇪🇸 pic.twitter.com/Xjg2uRmHl6
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