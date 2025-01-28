От Довбика к Степанову. Байер работает над арендой защитника Ромы

Действующий чемпион Бундеслиги леверкузенский «Байер» работает над арендой защитника «Ромы» Марио Эрмосо.

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, переговоры между сторонами находятся на финальной стадии – осталось решить вопрос касательно зарплаты.

Летом 2024 года Марио присоединился к столичному клубу Италии в качестве свободного агента. Защитнику не удалось закрепиться в основе команды, поскольку на счету Эрмосо всего 13 матчей и один забитый мяч.

Ранее писалось, что главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери указал на желание Эрмосо покинуть римский коллектив.