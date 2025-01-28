Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. От Довбика к Степанову. Байер работает над арендой защитника Ромы
Германия
28 января 2025, 02:19 | Обновлено 28 января 2025, 02:53
94
0

От Довбика к Степанову. Байер работает над арендой защитника Ромы

Марио Эрмосо продолжит карьеру в Бундеслиге

28 января 2025, 02:19 | Обновлено 28 января 2025, 02:53
94
0
От Довбика к Степанову. Байер работает над арендой защитника Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine. Марио Эрмосо

Действующий чемпион Бундеслиги леверкузенский «Байер» работает над арендой защитника «Ромы» Марио Эрмосо.

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, переговоры между сторонами находятся на финальной стадии – осталось решить вопрос касательно зарплаты.

Летом 2024 года Марио присоединился к столичному клубу Италии в качестве свободного агента. Защитнику не удалось закрепиться в основе команды, поскольку на счету Эрмосо всего 13 матчей и один забитый мяч.

Ранее писалось, что главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери указал на желание Эрмосо покинуть римский коллектив.

По теме:
«Худший игрок в истории клуба». Фанаты о уходе Неймара из Аль-Хиляль
ОФИЦИАЛЬНО. Одноклубник Ярмолюка присоединился к Вольфсбургу
ФОТО. Будет шоу. Неймар готовится к возвращению в Сантос
Марио Эрмосо Байер Рома Рим чемпионат Германии по футболу чемпионат Италии по футболу Бундеслига Серия A трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Серии A
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Показала истинное лицо. Соболенко «помочилась» на трофей Aus Open
Теннис | 27 января 2025, 14:26 32
ВИДЕО. Показала истинное лицо. Соболенко «помочилась» на трофей Aus Open
ВИДЕО. Показала истинное лицо. Соболенко «помочилась» на трофей Aus Open

И это первая ракетка мира, которую просто обожает пресс-служба WTA...

ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус взял в аренду на полгода защитника из Челси
Футбол | 28 января 2025, 00:59 0
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус взял в аренду на полгода защитника из Челси
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус взял в аренду на полгода защитника из Челси

Португалец Ренату Вейга будет играть за туринский клуб в футболке с номером 12

Источник: Шахтер ищет замену Степаненко и Сикану, приоритет – бразильцы
Футбол | 27.01.2025, 18:29
Источник: Шахтер ищет замену Степаненко и Сикану, приоритет – бразильцы
Источник: Шахтер ищет замену Степаненко и Сикану, приоритет – бразильцы
Зинченко сделал выбор между Атлетико и Боруссией. Известны детали трансфера
Футбол | 27.01.2025, 20:12
Зинченко сделал выбор между Атлетико и Боруссией. Известны детали трансфера
Зинченко сделал выбор между Атлетико и Боруссией. Известны детали трансфера
На топ-клуб УПЛ наложен трансферный бан. Речь не о Черноморце
Футбол | 27.01.2025, 08:51
На топ-клуб УПЛ наложен трансферный бан. Речь не о Черноморце
На топ-клуб УПЛ наложен трансферный бан. Речь не о Черноморце
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тренер Фьюри: «Бой с Усиком? Он уже дрался с ним и просто упал, сдался»
Тренер Фьюри: «Бой с Усиком? Он уже дрался с ним и просто упал, сдался»
27.01.2025, 08:56
Бокс
Не Месси. Серхио Рамос назвал самого сложного соперника в своей карьере
Не Месси. Серхио Рамос назвал самого сложного соперника в своей карьере
26.01.2025, 22:09 7
Футбол
Металлист продал игрока в Серию A. Сумма трансфера – 5+ млн евро
Металлист продал игрока в Серию A. Сумма трансфера – 5+ млн евро
27.01.2025, 17:24 20
Футбол
Легендарный тренер Майка Тайсона: «Знаете, почему Усик такой невероятный?»
Легендарный тренер Майка Тайсона: «Знаете, почему Усик такой невероятный?»
27.01.2025, 07:49
Бокс
Роналду назвал лучшего футболиста, которого он видел в своей жизни
Роналду назвал лучшего футболиста, которого он видел в своей жизни
27.01.2025, 00:31 7
Футбол
Назван самый жесткий боксер в истории. Майк Тайсон – пятый. Кто лидер?
Назван самый жесткий боксер в истории. Майк Тайсон – пятый. Кто лидер?
27.01.2025, 01:50 5
Бокс
«Это очень тяжело». Беседин обратился к руководству Динамо
«Это очень тяжело». Беседин обратился к руководству Динамо
26.01.2025, 18:11 9
Футбол
ВАЙТ: «У этого боксера поехала крыша, ему не надо было это говорить Усику»
ВАЙТ: «У этого боксера поехала крыша, ему не надо было это говорить Усику»
26.01.2025, 08:15 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем