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Германия
01 апреля 2025, 19:12 | Обновлено 01 апреля 2025, 20:20
1069
0

Реал нацелился на топового защитника. Неожиданный вариант, партнер украинца

Пьеро Инкапье привлекает внимание испанского гранда

01 апреля 2025, 19:12 | Обновлено 01 апреля 2025, 20:20
1069
0
Реал нацелился на топового защитника. Неожиданный вариант, партнер украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьеро Инкапье

Эквадорский защитник леверкузенского «Байера» Пьеро Инкапье привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает Fichajes.

По информации источника, 23-летний футболист рассматривается испанским грандом как серьезное усиление обороны, особенно учитывая его умение сыграть как центрального, так и левого защитника.

За футболистом также следит «Ливерпуль», а в Мадриде помимо Инкапье рассматривают кандидатуры Дина Хейсена из «Борнмута» и Ибраима Конате из «Ливерпуля».

Пьеро Инкапье является партнером Артема Степанова по «Байеру».

Ранее сообщалось о том, что «Реал» нашел сенсационную замену для Анчелотти.

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Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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