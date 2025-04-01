Реал нацелился на топового защитника. Неожиданный вариант, партнер украинца

Эквадорский защитник леверкузенского «Байера» Пьеро Инкапье привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает Fichajes.

По информации источника, 23-летний футболист рассматривается испанским грандом как серьезное усиление обороны, особенно учитывая его умение сыграть как центрального, так и левого защитника.

За футболистом также следит «Ливерпуль», а в Мадриде помимо Инкапье рассматривают кандидатуры Дина Хейсена из «Борнмута» и Ибраима Конате из «Ливерпуля».

Пьеро Инкапье является партнером Артема Степанова по «Байеру».

Ранее сообщалось о том, что «Реал» нашел сенсационную замену для Анчелотти.