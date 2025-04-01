Реал нацелился на топового защитника. Неожиданный вариант, партнер украинца
Пьеро Инкапье привлекает внимание испанского гранда
Эквадорский защитник леверкузенского «Байера» Пьеро Инкапье привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает Fichajes.
По информации источника, 23-летний футболист рассматривается испанским грандом как серьезное усиление обороны, особенно учитывая его умение сыграть как центрального, так и левого защитника.
За футболистом также следит «Ливерпуль», а в Мадриде помимо Инкапье рассматривают кандидатуры Дина Хейсена из «Борнмута» и Ибраима Конате из «Ливерпуля».
Пьеро Инкапье является партнером Артема Степанова по «Байеру».
Ранее сообщалось о том, что «Реал» нашел сенсационную замену для Анчелотти.
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