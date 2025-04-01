Бразильский легионер из УПЛ рассказал, где хочет продолжить карьеру

Бразильский вингер «Атлетико Минейро» Бруниньо, выступающий на правах аренды за львовские «Карпаты», рассказал о том, где хочет продолжить карьеру:

«Да, да, я очень счастлив здесь, и мои агенты – люди, которые занимаются моей карьерой, – знают это. Руководство клуба тоже это знает. Да, я хотел бы продолжить свои выступления в Украине. Я понимаю, что есть проблема с тем, что я арендованный в «Атлетико» игрок. Но в любом случае, это решать им. Руководство клуба, мои агенты – они разберутся с этим вопросом, а я просто буду сосредоточен на своей работе на поле».

Бруниньо в текущем сезоне провел 17 матчей на клубном уровне, забил 7 голов и отдал 1 ассист.

Ранее сообщалось о том, что названы лучший игрок, тренер и сборная тура УПЛ.