Он оформил хет-трик. Названы лучший игрок, тренер и сборная тура УПЛ

Украинская Премьер-лига определила символическую сборную, а также назвала лучшего игрока и лучшего тренера 22-го тура УПЛ.

Лучшим игроком 22-го тура назвали автора хет-трика в ворота Черноморца – вингера Карпат Бруниньо. В топ-5 игроков также вошли Виталий Буяльский (Динамо), Андрей Цуриков (Колос), Кевин (Шахтер) и Егор Твердохлеб (Кривбасс).

Лучшим тренером 22-го тура группа экспертов признала Руслана Костышина (Колос), который одержал победу над Зарей (3:0). В топ-3 тренеров 22-го тура также вошли Владислав Лупашко (Карпаты) и Александр Шовковский (Динамо).

Символическая сборная 22-го тура УПЛ

Вратарь: Алексей Паламарчук (Ингулец)

Защитники: Анатолий Цуриков (Колос), Александр Романчук (Кривбасс), Никита Бурда (Колос), Никита Кравченко (Александрия)

Полузащитники: Кевин (Шахтер), Виталий Буяльский (Динамо), Борис Крушинский (Полесье), Бруниньо (Карпаты), Андрей Ярмоленко (Динамо).

Нападающий: Владислав Ванат (Динамо)

Главный тренер: Руслан Костышин (Колос)

Резерв: Руслан Нещерет (Динамо), Андрей Клищук (Кривбасс), Валерий Бондарь (Шахтер), Сергей Чоботенко (Полесье), Тарас Михавко (Динамо), Егор Твердохлеб (Кривбасс), Евгений Смирный (Александрия), Аринальдо Ррапай (Колос), Павел Ориховский (Колос), Ян Костенко (Карпаты), Эгиналду (Шахтер).