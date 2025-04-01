ФОТО. Бывшая легионера Динамо сделала эротические снимки с голой грудью

Альвина Царенко, экс-девушка бывшего футболиста киевского «Динамо» Беньямина Вербича, опубликовала очень откровенные фотографии в Stories своего Instagram-аккаунта.

В прошлом возлюбленная словенского вингера едва не полностью обнажилась ради фотосета, оставив на себе только нижнее белье и прикрыв пышную грудь ладонями.

Альвина Царенко вообще известна украинским болельщикам контентом «на грани фола». Недавно блондинка похвасталась своей грудью и ягодицами в коротком видеоролике.

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