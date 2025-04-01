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  4. ФОТО. Бывшая легионера Динамо сделала эротические снимки с голой грудью
Украина. Премьер лига
01 апреля 2025, 16:25 |
1889
11

ФОТО. Бывшая легионера Динамо сделала эротические снимки с голой грудью

Альвина Царенко соблазняет аудиторию откровенными кадрами

01 апреля 2025, 16:25 |
1889
11
ФОТО. Бывшая легионера Динамо сделала эротические снимки с голой грудью
Instagram. Альвина Царенко

Альвина Царенко, экс-девушка бывшего футболиста киевского «Динамо» Беньямина Вербича, опубликовала очень откровенные фотографии в Stories своего Instagram-аккаунта.

В прошлом возлюбленная словенского вингера едва не полностью обнажилась ради фотосета, оставив на себе только нижнее белье и прикрыв пышную грудь ладонями.

Альвина Царенко вообще известна украинским болельщикам контентом «на грани фола». Недавно блондинка похвасталась своей грудью и ягодицами в коротком видеоролике.

ФОТО. Экс-девушка легионера Динамо сделала эротические снимки с голой грудью

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Динамо Киев Беньямин Вербич lifestyle Альвина Царенко фото
Дмитрий Вус Источник: Instagram
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Комментарии 11
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DaVinci
Ну ви взагалі неадекватні?!
Це порносайт чи сайт спортивних новин???
Фільтруйте свій контент!
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+7
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Серж
Еб...ый насос  Скоро голые пезды пойдут в дело 
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+4
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Павло
Чому адміністрація соромиться зробити окрему рубрику "порноспорт"? 
Публікувати це в розділі "Україна. Прем'єр Ліга" це занадто ... 
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+3
C.Пеклов
жива лялька.
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0
Fitness.sports
Публикация чем дальше тем больше содержит откровения, на тему подружки футболистов. С каких пор это соприкасаться с спортом???
Вульгарность, пошлость в том числе комментарий не имеют границ на сайте.
Позорище! 
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0
Перець
Ескорт в ділі ,шукаєм нові цілі
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0
_9Quantum19_
Цікава дівчина. Їй би у гарне середовище потрапити.
P.S. Мистецтво ніхто не відміняв.
Ответить
0
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