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  4. «Команда безнадежна». Маркевич назвал главного аутсайдера УПЛ
Украина. Премьер лига
01 апреля 2025, 09:28 | Обновлено 01 апреля 2025, 09:32
1078
1

«Команда безнадежна». Маркевич назвал главного аутсайдера УПЛ

Мирон Маркевич не верит в одесский «Черноморец»

01 апреля 2025, 09:28 | Обновлено 01 апреля 2025, 09:32
1078
1
«Команда безнадежна». Маркевич назвал главного аутсайдера УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич назвал главного аутсайдера в нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги. Специалиста разочаровывает игра одесского «Черноморца».

– Команда-разочарование февраля-марта?

– Ну это, наверное, Черноморец. Одесская команда пока безнадежна. Не вижу я, благодаря чему они могут спастись. Возможно, Кучер что-нибудь сделает, но с другой стороны – он не собирал эту команду и не готовил. Будет очень тяжело, – сказал Маркевич.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги одесский «Черноморец» занимает 16-е место чемпионата. У подопечных Александра Кучера есть 15 турнирных пунктов после 22 сыгранных матчей.

Ранее лидер Черноморца, игравший за Динамо и Шахтер, объяснил камбек Ракицкого.

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Мирон Маркевич Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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vovei
Кучер на заработках. Поменяли шило на мыло.
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