«Команда безнадежна». Маркевич назвал главного аутсайдера УПЛ

Известный украинский тренер Мирон Маркевич назвал главного аутсайдера в нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги. Специалиста разочаровывает игра одесского «Черноморца».

– Команда-разочарование февраля-марта?

– Ну это, наверное, Черноморец. Одесская команда пока безнадежна. Не вижу я, благодаря чему они могут спастись. Возможно, Кучер что-нибудь сделает, но с другой стороны – он не собирал эту команду и не готовил. Будет очень тяжело, – сказал Маркевич.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги одесский «Черноморец» занимает 16-е место чемпионата. У подопечных Александра Кучера есть 15 турнирных пунктов после 22 сыгранных матчей.

Ранее лидер Черноморца, игравший за Динамо и Шахтер, объяснил камбек Ракицкого.