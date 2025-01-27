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  4. «Он хочет уйти». Раньери назвал игроков, которые могут покинуть клуб
Италия
27 января 2025, 11:59 |
156
0

«Он хочет уйти». Раньери назвал игроков, которые могут покинуть клуб

Наставник «Ромы» прокомментировал потенциальные трансферы Эрмосо и Шомуродова

27 января 2025, 11:59 |
156
0
«Он хочет уйти». Раньери назвал игроков, которые могут покинуть клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Раньери

Главный тренер итальянской «Ромы» Клаудио Раньери прокомментировал потенциальные трансферы клуба и назвал двух игроков, которые могут покинуть Рим в ближайшее время:

«Эрмосо хочет уйти. Он сообщил руководству о своем желании покинуть наш клуб, поэтому на его место мы ищем другого футболиста.

Я слышал о трансфере Шомуродова, но никакой конкретики не было. Пока игроки находятся в клубе, я буду использовать всех. Эльдор получил шанс в матче против «Удинезе», но соперник играл слишком плотно, поэтому было немного моментов, чтобы проявить свои лучшие качества», – подытожил Раньери.

В этом сезоне Марио Эрмосо провел за «Рому» 13 матчей во всех турнирах и забил один гол. На счету Эльдора Шомуродова – 16 поединков, два забитых мяча и одна результативная передача.

Ранее сообщалось, что в Италии оценили игру украинского форварда Артема Довбика.

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Рома Рим Эльдор Шомуродов Марио Эрмосо Клаудио Раньери трансферы трансферы Серии A
Микола Титюк Источник: Voce Giallorossa
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