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  4. «Страдал от одиночества». В Италии оценили игру Довбика против Удинезе
Италия
27 января 2025, 10:21 |
461
0

«Страдал от одиночества». В Италии оценили игру Довбика против Удинезе

Украинский форвард реализовал пенальти и помог римскому клубу победить

27 января 2025, 10:21 |
461
0
«Страдал от одиночества». В Италии оценили игру Довбика против Удинезе
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26 января в матче 22-го тура «Рома» сыграла против «Удинезе» на выезде – подопечные Клаудио Раньери победили со счетом 2:1.

В этом поединке форвард римского клуба Артем Довбик реализовал пенальти и помог клубу одержать важные три очка. Итальянская пресса сдержанно оценила игру укранского футболиста:

«Большую часть матча страдал от одиночества, постоянно пребывал на своей позиции, но не мог войти в игру. После выхода на поле Шомуродова стал играть лучше и хладнокровно реализовал пенальти», – отмечает издание Voce Giallorossa.

Журналисты TUTTOmercatoWEB отметили гол Довбика: «Партнеры постоянно искали Артема среди защитников соперника. Он часто был без мяча, но пытался запутать и оттянуть чужих футболистов. Поразил своей хладнокровностью, когда исполнял пенальти».

«Рома» разместилась на девятом месте в турнирной таблице итальянской Сериии А – в активе клуба 30 баллов. В следующем туре чемпионата подопечные Раньери сыграют против «Наполи» второго февраля.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Удинезе - Рома Удинезе Артем Довбик Клаудио Раньери
Микола Титюк Источник: Voce Giallorossa
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