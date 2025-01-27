«Страдал от одиночества». В Италии оценили игру Довбика против Удинезе

26 января в матче 22-го тура «Рома» сыграла против «Удинезе» на выезде – подопечные Клаудио Раньери победили со счетом 2:1.

В этом поединке форвард римского клуба Артем Довбик реализовал пенальти и помог клубу одержать важные три очка. Итальянская пресса сдержанно оценила игру укранского футболиста:

«Большую часть матча страдал от одиночества, постоянно пребывал на своей позиции, но не мог войти в игру. После выхода на поле Шомуродова стал играть лучше и хладнокровно реализовал пенальти», – отмечает издание Voce Giallorossa.

Журналисты TUTTOmercatoWEB отметили гол Довбика: «Партнеры постоянно искали Артема среди защитников соперника. Он часто был без мяча, но пытался запутать и оттянуть чужих футболистов. Поразил своей хладнокровностью, когда исполнял пенальти».

«Рома» разместилась на девятом месте в турнирной таблице итальянской Сериии А – в активе клуба 30 баллов. В следующем туре чемпионата подопечные Раньери сыграют против «Наполи» второго февраля.