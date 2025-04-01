Где смотреть онлайн матч Кубка Украины Александрия – Шахтер
Матч состоится 2 апреля в 14:00
В среду, 2 апреля, в 14:00 состоится матч 1/4 финала Кубка Украины 2024/2025, в котором сыграют «Александрия» и «Шахтер».
Команды встретятся на стадионе «Ника» в Александрии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Николай Балакин из Киевской области.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
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