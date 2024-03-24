Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб из MLS сделал предложение о трансфере форварда Шахтера
Украина. Премьер лига
24 марта 2024, 09:39 |
1741
0

Клуб из MLS сделал предложение о трансфере форварда Шахтера

Кевин Келси в последнее время имеет минимум игровой практики в стане «горняков»

24 марта 2024, 09:39 |
1741
0
Клуб из MLS сделал предложение о трансфере форварда Шахтера
shakhtar.com. Марио Станич (слева) и Кевин Келси

19-летний форвард «Шахтера» Кевин Келси может покинуть украинский клуб в ближайшее время.

Интерес к венесуэльскому легионеру проявляют сразу несколько клубов заокеанской MLS, о чем сообщает журналист Дэниел Нора.

Более того, «Цинциннати» уже направил «Шахтеру» официальное предложение о трансфере Келси.

Пока непонятно, согласятся ли «горняки» отпустить Келси, так как венесуэлец необходим им для глубины состава.

«Цинциннати» в настоящий момент является лидером Восточной конференции в MLS.

Трансферное окно в MLS открыто до 23 апреля.

Кевин Келси имеет контракт с «Шахтером» до 31 декабря 2027 года. В нынешнем сезоне венесуэлец сыграл 20 поединков (3 гола, 2 ассиста) во всех турнирах, однако в текущем календарном году на поле в официальных играх еще не появлялся.

По теме:
Стало известно, когда Реал объявит о переходе Мбаппе
Новичок Кривбасса: «Когда такая команда приглашает, нет опции отказать»
Игрок сборной Ганы прибыл в расположение Кривбасса
Кевин Келси Шахтер Донецк Цинциннати (MLS) трансферы УПЛ трансферы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ястремская не смогла обыграть 9-ю ракетку мира в Майами
Теннис | 24 марта 2024, 03:40 4
Ястремская не смогла обыграть 9-ю ракетку мира в Майами
Ястремская не смогла обыграть 9-ю ракетку мира в Майами

Даяна уступила Марии Саккари в двух сетах

Дубль Ярмоленко помог Динамо победить в спарринге с аматорами
Футбол | 23 марта 2024, 13:32 6
Дубль Ярмоленко помог Динамо победить в спарринге с аматорами
Дубль Ярмоленко помог Динамо победить в спарринге с аматорами

Киевляне провели товарищеский матч с командой «Денгофф»

Руководство Реала обеспокоено выбором Лунина. Что произошло?
Футбол | 24.03.2024, 07:05
Руководство Реала обеспокоено выбором Лунина. Что произошло?
Руководство Реала обеспокоено выбором Лунина. Что произошло?
ФОТО. Тренировка сборной Украины в Польше. Возвращение Цыганкова
Футбол | 24.03.2024, 06:45
ФОТО. Тренировка сборной Украины в Польше. Возвращение Цыганкова
ФОТО. Тренировка сборной Украины в Польше. Возвращение Цыганкова
ВИДЕО. Соболенко разбила ракетку после поражения от Калининой в Майами
Теннис | 24.03.2024, 06:30
ВИДЕО. Соболенко разбила ракетку после поражения от Калининой в Майами
ВИДЕО. Соболенко разбила ракетку после поражения от Калининой в Майами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тренер Исландии объяснил слова про Израиль и высказался о войне в Украине
Тренер Исландии объяснил слова про Израиль и высказался о войне в Украине
23.03.2024, 20:45 5
Футбол
Форвард сборной Исландии: «Это безумие. Едем побеждать Украину»
Форвард сборной Исландии: «Это безумие. Едем побеждать Украину»
22.03.2024, 11:12 7
Футбол
Как проиграть битву, но выиграть войну
Как проиграть битву, но выиграть войну
22.03.2024, 11:23 73
Футбол
Каким был коэффициент на победу Украины до 85-й минуты в матче с Боснией?
Каким был коэффициент на победу Украины до 85-й минуты в матче с Боснией?
23.03.2024, 16:05 5
Футбол
Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Разгром от Англии, потеря очков Сербией
Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Разгром от Англии, потеря очков Сербией
23.03.2024, 06:23 5
Футбол
ВИДЕО. Шевченко зашел в раздевалку сборной после игры в Боснии. Что сказал?
ВИДЕО. Шевченко зашел в раздевалку сборной после игры в Боснии. Что сказал?
22.03.2024, 21:23 4
Футбол
ВИДЕО. Реакция Реброва на камбек сборной Украины в матче с Боснией
ВИДЕО. Реакция Реброва на камбек сборной Украины в матче с Боснией
22.03.2024, 08:01
Футбол
Костюк снялась с турнира в Майами, известна причина
Костюк снялась с турнира в Майами, известна причина
22.03.2024, 17:49 13
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем