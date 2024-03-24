Клуб из MLS сделал предложение о трансфере форварда Шахтера

19-летний форвард «Шахтера» Кевин Келси может покинуть украинский клуб в ближайшее время.

Интерес к венесуэльскому легионеру проявляют сразу несколько клубов заокеанской MLS, о чем сообщает журналист Дэниел Нора.

Более того, «Цинциннати» уже направил «Шахтеру» официальное предложение о трансфере Келси.

Пока непонятно, согласятся ли «горняки» отпустить Келси, так как венесуэлец необходим им для глубины состава.

¿KEVIN KELSY RUMBO A MLS? 👀🚨



El delantero ha despertado el interés de un par de equipos en @MLSes.



De hecho, @fccincinnati ya presentó una oferta formal para llevárselo.



De momento en @FCShakhtar no ven clara su salida. Compiten en 2 frentes y quieren profundiad.#MLS pic.twitter.com/RjzX0a0KLk — Daniel Nohra (@cantogoles) March 23, 2024

«Цинциннати» в настоящий момент является лидером Восточной конференции в MLS.

Трансферное окно в MLS открыто до 23 апреля.

Кевин Келси имеет контракт с «Шахтером» до 31 декабря 2027 года. В нынешнем сезоне венесуэлец сыграл 20 поединков (3 гола, 2 ассиста) во всех турнирах, однако в текущем календарном году на поле в официальных играх еще не появлялся.