Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трансфер звезды сборной Украины – главная цель самого богатого клуба мира
Англия
27 января 2025, 23:37 | Обновлено 28 января 2025, 00:09
1412
2

Трансфер звезды сборной Украины – главная цель самого богатого клуба мира

«Ньюкасл» попытается осуществить трансфер Ильи Забарного следующим летом

27 января 2025, 23:37 | Обновлено 28 января 2025, 00:09
1412
2
Трансфер звезды сборной Украины – главная цель самого богатого клуба мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

22-летний украинский центрбек Илья Забарный заинтересовал ряд топовых команд мира.

По информации английских СМИ, большой интерес к кандидатуре Забарного проявляет «Ньюкасл», у которого самые богатые владельцы в мировом футболе. Руководство «сорок» в восторге от Забарного, и считает его одним из самых перспективных центрбеков в мире. «Ньюкасл» готовит трансфер Забарного на лето 2025 года.

Отмечается, что «сорокам» будет легче убедить Забарного в переходе, если они квалифицируются в Лигу чемпионов.

УАФ признала Забарного лучшим футболистом сборной Украины в 2024 году.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 24 матча на клубном уровне. Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.

По теме:
Шестая потеря зимой. Черноморець покинул еще один игрок
Динамо отказалось от трансфера албанского вингера из Чемпионшипа
Известно, за сколько Атлетико купит у Арсенала Зинченко. Это не €20 млн
Ньюкасл трансферы Борнмут Челси трансферы АПЛ Илья Забарный
Дмитро Олійник Источник: inews.co.uk
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роналду назвал лучшего футболиста, которого он видел в своей жизни
Футбол | 27 января 2025, 00:31 6
Роналду назвал лучшего футболиста, которого он видел в своей жизни
Роналду назвал лучшего футболиста, которого он видел в своей жизни

Криштиану выбрал своего извечного конкурента Лионеля Месси

Левый Берег отправится в Турцию с бразильским новичком
Футбол | 27 января 2025, 21:10 0
Левый Берег отправится в Турцию с бразильским новичком
Левый Берег отправится в Турцию с бразильским новичком

Перед отъездом подопечные Виталия Первака провели спарринг

Металлист продал игрока в Серию A. Сумма трансфера – 5+ млн евро
Футбол | 27.01.2025, 17:24
Металлист продал игрока в Серию A. Сумма трансфера – 5+ млн евро
Металлист продал игрока в Серию A. Сумма трансфера – 5+ млн евро
Не Месси. Серхио Рамос назвал самого сложного соперника в своей карьере
Футбол | 26.01.2025, 22:09
Не Месси. Серхио Рамос назвал самого сложного соперника в своей карьере
Не Месси. Серхио Рамос назвал самого сложного соперника в своей карьере
Известен ценник. Украинский легионер може перебраться в Англию
Футбол | 27.01.2025, 15:52
Известен ценник. Украинский легионер може перебраться в Англию
Известен ценник. Украинский легионер може перебраться в Англию
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
З великою ймовірністю Забарній влітку змінить клуб. Якщо не Ньюкасл, то хтось інший забере захисника.
Ответить
+2
didora
Не кажи гоп поки не перескоче. Народне прислів'я.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
С кем сыграет Свитолина? Состоялась жеребьевка турнира WTA 500 в Линце
С кем сыграет Свитолина? Состоялась жеребьевка турнира WTA 500 в Линце
26.01.2025, 15:26 2
Теннис
«Мне не понравилось». Конте нашел виновных в уходе Хвичи в ПСЖ
«Мне не понравилось». Конте нашел виновных в уходе Хвичи в ПСЖ
26.01.2025, 07:53 1
Футбол
Довбик принес победу. Рома благодаря двум пенальти одолела Удинезе
Довбик принес победу. Рома благодаря двум пенальти одолела Удинезе
26.01.2025, 18:08 37
Футбол
Звезда Барселоны может переехать в Мадрид. Известна сумма трансфера
Звезда Барселоны может переехать в Мадрид. Известна сумма трансфера
27.01.2025, 03:25 6
Футбол
Постол вернулся победой и принял решение о своем будущем
Постол вернулся победой и принял решение о своем будущем
26.01.2025, 14:53 5
Бокс
Левандовски назвал двух сильнейших защитников, против которых он играл
Левандовски назвал двух сильнейших защитников, против которых он играл
26.01.2025, 21:43
Футбол
Идет без поражений. Украинский боксер одержал 16-ю победу в карьере
Идет без поражений. Украинский боксер одержал 16-ю победу в карьере
26.01.2025, 20:32 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем