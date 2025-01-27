Трансфер звезды сборной Украины – главная цель самого богатого клуба мира

22-летний украинский центрбек Илья Забарный заинтересовал ряд топовых команд мира.

По информации английских СМИ, большой интерес к кандидатуре Забарного проявляет «Ньюкасл», у которого самые богатые владельцы в мировом футболе. Руководство «сорок» в восторге от Забарного, и считает его одним из самых перспективных центрбеков в мире. «Ньюкасл» готовит трансфер Забарного на лето 2025 года.

Отмечается, что «сорокам» будет легче убедить Забарного в переходе, если они квалифицируются в Лигу чемпионов.

УАФ признала Забарного лучшим футболистом сборной Украины в 2024 году.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 24 матча на клубном уровне. Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.