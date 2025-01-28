Шахтер в ближайшее время объявит о трансфере 19-летнего игрока Уругвая

Донецкий «Шахтер» в ближайшие дни объявит о трансфере уругвайского защитника «Пеньяроля» Хуана Родригеса.

По информации уругвайского инсайдера Эрнена Браги, договоренность о переходе игрока уже достигнута. Обойдется 19-летний центербек «горнякам» около семи миллионов евро.

Прошлый сезон Хуан провел на правах аренды в Бостон Ривер, сыграв при этом 24 поединка за клуб.

К тому же молодой центрбек в мае 2024 года дебютировал в составе главной национальной команды Уругвая. Родригес отыграл 67 минут в товарищеском матче против Коста-Рики.