ФОТО. Будет шоу. Неймар готовится к возвращению в Сантос
Игрок опубликовал интригующее фото
32-летний бразильский вингер Неймар в социальной сети Instagram опубликовал интригующее фото на фоне слухов о возвращении в родной «Сантос».
Итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что футболист по согласию двух сторон расторг соглашение с «Аль-Хилялем» и в ближайшее время присоединится к «Сантосу».
«1, 2, 3 – действие», – написал игрок в сторис.
Вингер сыграл всего два поединка в этом сезоне, поскольку большинство времени провел в лазарете клуба.
ФОТО. Будет шоу. Неймар готовится к возвращению в Сантос
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