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Бразилия
28 января 2025, 01:58 | Обновлено 28 января 2025, 02:07
185
0

ФОТО. Будет шоу. Неймар готовится к возвращению в Сантос

Игрок опубликовал интригующее фото

28 января 2025, 01:58 | Обновлено 28 января 2025, 02:07
185
0
ФОТО. Будет шоу. Неймар готовится к возвращению в Сантос
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

32-летний бразильский вингер Неймар в социальной сети Instagram опубликовал интригующее фото на фоне слухов о возвращении в родной «Сантос».

Итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что футболист по согласию двух сторон расторг соглашение с «Аль-Хилялем» и в ближайшее время присоединится к «Сантосу».

«1, 2, 3 – действие», – написал игрок в сторис.

Вингер сыграл всего два поединка в этом сезоне, поскольку большинство времени провел в лазарете клуба.

ФОТО. Будет шоу. Неймар готовится к возвращению в Сантос

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трансферы Сантос Неймар чемпионат Бразилии по футболу Аль-Хиляль расторжение контракта чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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