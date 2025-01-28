32-летний бразильский вингер Неймар в социальной сети Instagram опубликовал интригующее фото на фоне слухов о возвращении в родной «Сантос».

Итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что футболист по согласию двух сторон расторг соглашение с «Аль-Хилялем» и в ближайшее время присоединится к «Сантосу».

«1, 2, 3 – действие», – написал игрок в сторис.

Вингер сыграл всего два поединка в этом сезоне, поскольку большинство времени провел в лазарете клуба.

ФОТО. Будет шоу. Неймар готовится к возвращению в Сантос