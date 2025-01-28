WTA28 января 2025, 02:10 |
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Юлия Стародубцева – Татьяна Мария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 250 в Сингапуре
28 января 2025, 02:10 |
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28 января украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 111) начнет выступления на хардовом турнире WTA 250 в Сингапуре.
В 1-м раунде украинка сыграет против Татьяны Марии (Германия, WTA 73). Поединок начнется последним, 4-м запуском на корте №1. Ориентировочное время начала игры – 08:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния во 2-м круге сыграет либо против Тейлор Таунсенд (США, WTA 82), либо против Элизе Мертенс (Бельгия, WTA 32).
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