Юлия Стародубцева – Татьяна Мария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 января украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 111) начнет выступления на хардовом турнире WTA 250 в Сингапуре.

В 1-м раунде украинка сыграет против Татьяны Марии (Германия, WTA 73). Поединок начнется последним, 4-м запуском на корте №1. Ориентировочное время начала игры – 08:30 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния во 2-м круге сыграет либо против Тейлор Таунсенд (США, WTA 82), либо против Элизе Мертенс (Бельгия, WTA 32).

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