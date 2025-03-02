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Ювентус
03.03.2025 21:45 - : -
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Италия
02 марта 2025, 22:49 |
14
0

Ювентус – Верона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 марта поединок 27-го тура итальянской Серии А

02 марта 2025, 22:49 |
14
0
Ювентус – Верона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ювентус – Верона

В понедельник, 3 марта, состоится матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Ювентус» и «Верона».

Игра пройдет в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Ювентус – Верона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ювентус – Верона
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Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

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Ювентус Верона Верона - Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу смотреть онлайн
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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