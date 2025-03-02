03.03.2025 21:45 - : -
Италия02 марта 2025, 22:49 |
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Ювентус – Верона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 марта поединок 27-го тура итальянской Серии А
02 марта 2025, 22:49 |
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В понедельник, 3 марта, состоится матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Ювентус» и «Верона».
Игра пройдет в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Ювентус – Верона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ювентус – ВеронаСмотреть трансляцию
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