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Ювентус
03.03.2025 21:45 – FT 2 : 0
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Италия
03 марта 2025, 23:41 | Обновлено 03 марта 2025, 23:42
59
1

Продолжают борьбу за место в ЛЧ. Ювентус дожал Верону в матче Серии А

Туринцы победили со счетом 2:0

03 марта 2025, 23:41 | Обновлено 03 марта 2025, 23:42
59
1
Продолжают борьбу за место в ЛЧ. Ювентус дожал Верону в матче Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Ювентус – Верона

В понедельник, 3 марта, прошел матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Ювентус» и «Верона».

Игра прошла в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум». Победили хозяева со счетом 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Туринцы вышли вперед на 73-й минуте – автором гола стал Хефрен Тюрам. Все вопросы о победителе матча снял Тен Копмейнерс на 90-й.

«Ювентус» вернулся на четвертую строчку в турнирной таблице Серии А, имея в активе 52 очка. У «Вероны» 14 позиция и 26 очков.

Серия А. 3 марта, 27-й тур.

Ювентус – Верона – 2:0
Голы: Тюрам, 73, Копмейнерс, 90.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

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Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу Верона Верона - Ювентус Хефрен Тюрам Тен Копмейнерс
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 1
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Dysear
11 турів до кінця чемпіонату та відставання у 9 очок від лідеру, поборотися можна буде але мало шансів у туринців вийти на перше місце. Ну хоча у зону ЛЧ точно мають зайти
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