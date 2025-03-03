Продолжают борьбу за место в ЛЧ. Ювентус дожал Верону в матче Серии А

В понедельник, 3 марта, прошел матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Ювентус» и «Верона».

Игра прошла в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум». Победили хозяева со счетом 2:0.

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Туринцы вышли вперед на 73-й минуте – автором гола стал Хефрен Тюрам. Все вопросы о победителе матча снял Тен Копмейнерс на 90-й.

«Ювентус» вернулся на четвертую строчку в турнирной таблице Серии А, имея в активе 52 очка. У «Вероны» 14 позиция и 26 очков.

Серия А. 3 марта, 27-й тур.

Ювентус – Верона – 2:0

Голы: Тюрам, 73, Копмейнерс, 90.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А