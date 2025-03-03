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  4. «Заходил Кучма, а мы внимания не обращали». Хацкевич – о победе Динамо в ЛЧ
Лига чемпионов
03 марта 2025, 10:35 |
859
2

«Заходил Кучма, а мы внимания не обращали». Хацкевич – о победе Динамо в ЛЧ

Экс-игрок киевского клуба рассказал о противостоянии с «Реалом» в 1999 году

03 марта 2025, 10:35 |
859
2
«Заходил Кучма, а мы внимания не обращали». Хацкевич – о победе Динамо в ЛЧ
ФК Динамо Киев. Александр Хацкевич

Бывший футболист киевского «Динамо» Александр Хацкевич рассказал о противостоянии с мадридским «Реалом» в 1999 году. Тогда украинский клуб одолел соперника на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов – 1:1, 2:0.

– Григорий Суркис дал повышенные премиальные за ту игру?

– Повышенных премиальных не было. У нас были бонусы за выход из группы и мы также знали, что нас отблагодарят за выход в 1/2 финала.

Вы, конечно, спросите, сколько нам Григорий Михайлович насчитал? Вот честно, точную сумму я не помню. Она была приличная, как для того времени, но в нынешних реалиях... Вот я читаю интервью динамовцев младшего поколения, которые рассказывали о премиях размером в 150 тысяч долларов на брата, но таких сумм в 90-х не было и в помине.

– Тогда президент Украины Леонид Кучма заходил в раздевалку после игры?

– Да, Кучма заходил к нам в раздевалку, но мы на него не обращали внимания. Вообще было много после игры в подтрибунном помещении разных высокопоставленных чиновников. У нас была безумная эйфория, – признался Хацкевич.

В том сезоне «Динамо» остановилось на стадии полуфинала – дальше прошла немецкая «Бавария», которая сначала сыграла вничью (3:3), а затем победила во втором матче (1:0).

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Лига чемпионов Динамо Киев Реал Мадрид Александр Хацкевич Леонид Кучма
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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Комментарии 2
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VovanSidorovi4
Наверно подумали это кто то из стана соперников зашёл в раздевалку.,
Шампанского выпить.
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-1
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