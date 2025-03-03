Элиас озвучил свою цель в Шахтере, вспомнив культового нападающего клуба

Бразильский форвард «Шахтера» Кауа Элиас высказался о культовом нападающем «горняках» Луисе Адриано, озвучив свою цель в донецком клубе.

«Луис Адриано действительно очень выдающаяся фигура в истории клуба, человек, забивший очень много важных мячей, однако я хочу за свою карьеру в «Шахтере» забить как минимум на один гол больше, чем он», сказал бразилец.

Кауан Элиас – питомец академии клуба «Флуминенсе», за юношеские и молодежные команды которого выступал с 2017 года. 25 мая 2023 года дебютировал в составе главной команды, но зимой присоединился к донецкому клубу.

Ранее поделился эмоциями от перехода в донецкий «Шахтер», заявив, что для него это был сон.