Элиас озвучил свою цель в Шахтере, вспомнив культового нападающего клуба
Бразилец дал комментарий клубной пресс-службе
Бразильский форвард «Шахтера» Кауа Элиас высказался о культовом нападающем «горняках» Луисе Адриано, озвучив свою цель в донецком клубе.
«Луис Адриано действительно очень выдающаяся фигура в истории клуба, человек, забивший очень много важных мячей, однако я хочу за свою карьеру в «Шахтере» забить как минимум на один гол больше, чем он», сказал бразилец.
Кауан Элиас – питомец академии клуба «Флуминенсе», за юношеские и молодежные команды которого выступал с 2017 года. 25 мая 2023 года дебютировал в составе главной команды, но зимой присоединился к донецкому клубу.
Ранее поделился эмоциями от перехода в донецкий «Шахтер», заявив, что для него это был сон.
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