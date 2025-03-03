Украина. Премьер лига03 марта 2025, 11:21 |
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Названа сумма компенсации, которую Верес заплатил Динамо за трансфер Балабы
Молодой центрбек продолжит карьеру в Ровно
03 марта 2025, 11:21 |
842
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1 марта «Верес» объявил о приобретении 19-летнего центрбека молодежной команды «Динамо» Назара Балабы.
Контракт с игроком оформлен на три года, однако финансовые детали перехода стороны решили не разглашать.
По данным портала Transfermarkt, за Балабу «Верес» заплатил киевлянам компенсацию в 20 тысяч евро.
Отметим, что Балаба родился и вырос в Ровно, где занимался футболом в академии «Вереса», а в 2018 году уехал в «Динамо».
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