Названа сумма компенсации, которую Верес заплатил Динамо за трансфер Балабы

1 марта «Верес» объявил о приобретении 19-летнего центрбека молодежной команды «Динамо» Назара Балабы.

Контракт с игроком оформлен на три года, однако финансовые детали перехода стороны решили не разглашать.

По данным портала Transfermarkt, за Балабу «Верес» заплатил киевлянам компенсацию в 20 тысяч евро.

Отметим, что Балаба родился и вырос в Ровно, где занимался футболом в академии «Вереса», а в 2018 году уехал в «Динамо».