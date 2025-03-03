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  4. Названа сумма компенсации, которую Верес заплатил Динамо за трансфер Балабы
Украина. Премьер лига
03 марта 2025, 11:21 |
842
0

Названа сумма компенсации, которую Верес заплатил Динамо за трансфер Балабы

Молодой центрбек продолжит карьеру в Ровно

03 марта 2025, 11:21 |
842
0
Названа сумма компенсации, которую Верес заплатил Динамо за трансфер Балабы
НК Верес. Назар Балаба

1 марта «Верес» объявил о приобретении 19-летнего центрбека молодежной команды «Динамо» Назара Балабы.

Контракт с игроком оформлен на три года, однако финансовые детали перехода стороны решили не разглашать.

По данным портала Transfermarkt, за Балабу «Верес» заплатил киевлянам компенсацию в 20 тысяч евро.

Отметим, что Балаба родился и вырос в Ровно, где занимался футболом в академии «Вереса», а в 2018 году уехал в «Динамо».

transfermarkt.com

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Назар Балаба Верес Ровно Динамо Киев трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: Transfermarkt
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