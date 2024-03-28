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Украина. Премьер лига
28 марта 2024, 13:56 | Обновлено 28 марта 2024, 14:40
2668
3

Источник: легионер Шахтера хочет покинуть клуб из-за взрывов в Киеве

Кевин Келси занимается вопросом трудоустройства в MLS

28 марта 2024, 13:56 | Обновлено 28 марта 2024, 14:40
2668
3
Источник: легионер Шахтера хочет покинуть клуб из-за взрывов в Киеве
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Келси

Венесуэльский нападающий донецкого «Шахтера» Кевин Келси действительно работает над вопросом своего трудоустройства в MLS, сообщает Telegram-канал «Футбол с вертолета».

По информации источника, желание 19-летнего футболиста покинуть клуб вызвано не малой игровой практикой, а страхом войны.

Дело в том, что на днях в Киеве произошло попадание в район, где обитает целая группа легионеров «Шахтера». Паника поднялась среди всех иностранцев, но реально хочет покинуть донецкий клуб только Келси.

В этом сезоне Кевин сыграл 20 матчей в составе «горняков», отметившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Динамо» Хьюстон предложил «Шахтеру» 3 миллиона долларов за трансфер Кевина Келси.

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Источник Telegram
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Pavel_i_CO
"Втеча з зоопарку", другий сезон, перша серія
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+3
Умник
Не може такого бути, як це?
І що йому ніхто про це не казав?
За рік чи два що він в команді, нічого не прилітало, а тут таке.  Чи може війна все ж таке 3 рік вже, зніміть з них вже віар окуляри. Сергій Алкін розбирися.
Я в шоці з іншого Динамо так і нікого не підписало. Це якийсь позор. Як так. Не розумію
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+3
mr.frog68
и нормально на продаже рыжий не заработает, абыдна
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0
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