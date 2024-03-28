Источник: легионер Шахтера хочет покинуть клуб из-за взрывов в Киеве

Венесуэльский нападающий донецкого «Шахтера» Кевин Келси действительно работает над вопросом своего трудоустройства в MLS, сообщает Telegram-канал «Футбол с вертолета».

По информации источника, желание 19-летнего футболиста покинуть клуб вызвано не малой игровой практикой, а страхом войны.

Дело в том, что на днях в Киеве произошло попадание в район, где обитает целая группа легионеров «Шахтера». Паника поднялась среди всех иностранцев, но реально хочет покинуть донецкий клуб только Келси.

В этом сезоне Кевин сыграл 20 матчей в составе «горняков», отметившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Динамо» Хьюстон предложил «Шахтеру» 3 миллиона долларов за трансфер Кевина Келси.