Источник: легионер Шахтера хочет покинуть клуб из-за взрывов в Киеве
Кевин Келси занимается вопросом трудоустройства в MLS
Венесуэльский нападающий донецкого «Шахтера» Кевин Келси действительно работает над вопросом своего трудоустройства в MLS, сообщает Telegram-канал «Футбол с вертолета».
По информации источника, желание 19-летнего футболиста покинуть клуб вызвано не малой игровой практикой, а страхом войны.
Дело в том, что на днях в Киеве произошло попадание в район, где обитает целая группа легионеров «Шахтера». Паника поднялась среди всех иностранцев, но реально хочет покинуть донецкий клуб только Келси.
В этом сезоне Кевин сыграл 20 матчей в составе «горняков», отметившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.5 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что «Динамо» Хьюстон предложил «Шахтеру» 3 миллиона долларов за трансфер Кевина Келси.
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І що йому ніхто про це не казав?
За рік чи два що він в команді, нічого не прилітало, а тут таке. Чи може війна все ж таке 3 рік вже, зніміть з них вже віар окуляри. Сергій Алкін розбирися.
Я в шоці з іншого Динамо так і нікого не підписало. Це якийсь позор. Як так. Не розумію