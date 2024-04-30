Возвращение Цыганкова, два пенальти Довбика и скамейка запасных для Лунина

На выходных прошел тур в ведущих чемпионатах Европы. Подводим итоги для наших соотечественников из топ-лиг.

19-й гол Довбика и возвращение Цыганкова

«Жирона» одолела в гостях «Лас-Пальмас» – 2:0.

Каталонцы забили по голу в каждом из таймов. В матче были назначены три пенальти, два из которых не были реализованы.

Артём Довбик вышел в стартовом составе и провел на поле 70 минут игрового времени. В середине первого тайма Довбик не смог реализовать пенальти. Артем пробил бесхитростно низом почти по центру ворот. Альваро Валлес смог отразить удар форварда сборной Украины, но первым на добивании был Давид Лопес, переправивший мяч в сетку ворот хозяев.



В конце первого тайма у Артема были шансы исправиться и забить с игры. Довбик бил с лёта после фланговой передачи метров с 11-ти, но удар нападающего каталонцев с удобной позиции получился неточным.

Getty Images/Global Images Ukraine. Віктор Циганков

В начале второй половины игры Ян Коуту своими индивидуальными действиями заработал второй пенальти в матче для каталонцев. К мячу снова подошел Довбик. На этот раз Артем смог забить. Украинский голеадор пробил на силу в угол. Голкипер «Лас-Пальмаса» снова был близок к отражению удара, но мяч от рук Валлеса залетел в сетку ворот хозяев. Сила удара позволила Довбику забить свой 19-й гол в Ла Лиге и продолжить лидировать в списке лучших бомбардиров чемпионата Испании.

Виктор Цыганков вернулся в игру после травмы. Украинский вингер появился на поле на 70-й минуте игры, когда судьба поединка была уже решена. За прошедшее время Цыганков никак себя не проявил на поле. Инициатива в матче перешла к «Лас-Пальмасу», пытавшемуся спасти игру. «Жирона» забыла о собственной атаке.

«Жирона» находится на третьем месте. Отставание от второй «Барселоны» составляет 2 очка.



Ярмолюк не сыграл против Миколенко

«Эвертон» дома победил «Брентфорд» – 1:0.

Единственный гол в матче «ириски» забили в начале второго тайма усилиями Идрисса Гуйе.

Егор Ярмолюк привычно вышел на замену в конце игры. Украинский полузащитник получил 19 минут игрового времени. Егор ничем не запомнился на поле. Из 5-ти передач 4 были назад или поперек. Ярмолюк участвовал только в контроле мяча.

Виталий Миколенко не попал в заявку «Эвертона» на игру. Украинский левый защитник залечивает травму, которую он получил в матче против «Ливерпуля».

После победы «Эвертон» официально гарантировал себе сохранение прописки в АПЛ на следующий сезон. «Ириски» опережают зону вылета на 11 очков за 3 тура до завершения чемпионата. «Брентфорд» также в следующем сезоне будет выступать в АПЛ. «Пчелы» имеют преимущество над зоной вылета 10 очков.



Неудачная игра Мудрика

«Челси» расписал ничью в Бирмингеме с «Астон Виллой» – 2:2.

Лондонцы уступали по ходу игры 0:2, но смогли сравнять счет в конце матча.

Михаил Мудрик вышел в основе и провел на поле 90 минут. Маурисио Почеттино заменил украинского вингера, когда счет был равным в добавленное к матчу время.

Мудрик не может записать себе в актив игру в Бирмингеме. По оценкам статистических порталов, Михаил стал одним из худших игроков матча.

В конце первого тайма Мудрик оказался в штрафной площадке «вилланов», но пас украинского вингера получился неточным. Защитники хозяев прочитали замысел Михаила.

Завершил первый тайм Михаил не слишком удачно. Удар украинского вингера метров с 20-ти полетел в сторону углового флажка, что вызвало бурную реакцию на трибунах.

Во втором тайме Мудрик отличился только желтой карточкой за чрезмерную агрессию.

В турнирной таблице «Челси» находится на 9-м месте, имея в активе 48 очков.



Желтая карточка Коваленко

«Эмполи» в гостях уступил «Аталанте» – 0:2.

«Бергамаски» забили в конце первого и начале второго тайма.

Виктор Коваленко начал матч на скамейке запасных. Украинский полузащитник появился на поле на последние 30 минут встречи. Наставник «Эмполи» хотел переломить ход поединка, где его команда уступала 0:2, поэтому выпустил свежих игроков. К сожалению, Коваленко никак не усилил игру гостей. Инициатива продолжала оставаться на стороне игроков «Аталанты», контролировавших игру. Единственное, чем запомнился Виктор – желтая карточка за срыв быстрой атаки хозяев.

В турнирной таблице «Эмполи» находится на 17-м месте с 31-м очком. До зоны вылета только два пункта.



Игнорирование Зинченко, отдых для Лунина и болезнь Забарного

«Реал» в гостях минимально одолел «Реал Сосьедад» -1:0. Карло Анчелотти решил провести ротацию и поставил в ворота Кепу Аррисабалагу. Андрей Лунин провел весь матч на скамейке запасных.

«Арсенал» одержал победу в дерби северного Лондона над «Тоттенхэмом» - 3:2. Микель Артета продолжает игнорировать Александра Зинченко, просидевшего весь матч на скамейке запасных.

«Борнмут» разгромил «Брайтон» – 3:0. Илья Забарный не смог сыграть против бывшего тренера «Шахтера» Роберто Де Дзерби из-за болезни. Бывший защитник «Динамо» впервые в сезоне не попал в заявку «вишен» на матч.

«Валенсия» в гостях уступила «Барселоне» – 2:4. Несмотря на то, что Роман Яремчук уже начал тренироваться, но в заявку «летучих мышей» на матч против каталонцев так и не попал. Роман еще не готов играть.

«Дженоа» разгромил «Кальяри» – 3:0. Руслан Малиновский продолжает восстанавливаться после травмы, поэтому не попал в заявку «грифонов».