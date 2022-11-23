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Чемпионат Украины
Шахтер Донецк
23.11.2022, FT 3 : 2
Ворскла
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Украина. Премьер лига
23 ноября 2022, 17:53 | Обновлено 23 ноября 2022, 17:54
338
1

Спас пенальти Мудрика. Шахтер с трудом обыграл Ворсклу

Команда Виктора Скрипника отыгралась с 0:2, но уступила

23 ноября 2022, 17:53 | Обновлено 23 ноября 2022, 17:54
338
1
Спас пенальти Мудрика. Шахтер с трудом обыграл Ворсклу
ФК Шахтер

«Шахтер» в матче 15-го тура чемпионата Украины играл против «Ворсклы». Матч из-за массированного ракетного удара россии начался с опозданием, но клубы решили играть.

Встреча завершилась победой «Шахтера» со счетом 3:2. На голы Судакова и Крыськива точным ударом ответил Сефери. После этого пенальти не реализовал Лассина Траоре, а полтавчане сумели сравнять результат.

Однако на 87-й минуте «Шахтер» благодаря точному удару Мудрика смог победить.

Чемпионат Украины. 15-й тур

Шахтер - Ворскла 3:2
Голы: Судаков, 27, Крыськив, 48, Мудрик, 87 (с пен) - Сефери, 62, Челядин, 75

Шахтер: Трубин, Тейлор, Матвиенко, Бондарь, Михайличенко, Очеретько (Бондаренко, 74), Степаненко, Судаков (Назарина, 90), Крыськив, Мудрик (Петряк, 90+2), Траоре (Сикан, 74)

Ворскла: Ризнык, Бацула (Олейник, 78), Сантос, Зайков, Пердута, Павлюк, Кравец, Челядин, Юрченко (Ардит, 90), Сефери, Степанюк

На 64-й минуте Траоре не забил пенальти

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Источник Sport.ua
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Хутин Пуйло
Сколько пенальти надо поставить? Ставь сколько нужно будет для победы... Одного не хватило, поставили еще один... Какой же ничтожный клуб...
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