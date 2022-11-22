Шахтер Донецк

В среду, 23 ноября, во Львове на стадионе «Арена Львов» состоится матч пятнадцатого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют донецкий «Шахтер» и полтавская «Ворскла». Стартовый свисток рефери Николай Балакин из Киевской области прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

Шахтер



Решающая битва в первом круге национального первенства для коллектива Игора Йовичевича уже состоялась на минувших выходных. Донецкий «Шахтер» проиграл определяющий матч в борьбе за первую строчку турнирной таблицы УПЛ днепровскому «Днепру-1» (1:2), по сути провалив при этом вторую половину крайне ответственного противостояния. И уже через день после данного печального для «горняков» события в прессе начала появляться информация о том, что в 2022 году дончане больше не будут проводить официальных матчей, кроме предстоящего, оставив две игры в запасе на весеннюю часть сезона. Данное решение в последствии подтвердил и календарь чемпионата на оставшиеся до начала зимней паузы дни.

Очевидно, что настроение в раздевалке «Шахтера» сейчас далеко не самое радостное. Команда Йовичевича уже отстает от СК на восемь очков с перспективой увеличить дистанцию, если в день проведения игры между ними и «Ворсклой» футболисты Александра Кучера обыграют «Александрию» в перенесенной игре первого тура при соответствующей осечке конкурентов. Достаточно рано при этом «горняки» своим матчем решили открыть программу 15 тура национальных состязаний, причины чего достаточно сложно объяснить.

Функциональный уровень «оранжево-черных» на сегодняшний день должен был пройти свой пик, и постепенно переходить в режим спячки, следствием чего, с высокой долей вероятности, и стал неудачный второй тайм против «Днепра-1». Из дополнительных негативных последствий предыдущей игры – Ефим Конопля получил повреждение, уже успев перенести операцию по удалению паховой грыжи. С учетом потерь Марьяна Шведа и Александра Зубкова ранее из-за повреждений, с правым флангом у «Шахтера» перед зимой образовались большие проблемы. Без Лукаса Тейлора в таких условиях не обойтись, однако его выход в матче против днепрян мягко говоря не впечатлил.

Ворскла



Полтавская «Ворскла» достаточно долго сохраняла за собой статус команды, которой единственной среди клубов УПЛ удалось сыграть в срок все свои матчи в новом сезоне. Для Виктора Скрипника, который прошел многолетнюю школу немецкого футбола, такой педантичный подход должен был открывать новые возможности, поэтому фантастический провал на старте сезона его команда все-таки сумела перекрыть последующими результатами. Как и ожидалось, текущий розыгрыш чемпионата Украины получается достаточно равным с точки зрения возможностей команды, поэтому даже небольшая полоса успешных результатов позволяет преодолевать большие дистанции в турнирной таблице.

«Ворскла» сейчас идет на шестом месте, не имея при этом перспектив оказать влияние на положение вышестоящей «Александрии». Для полтавчан, в целом, такой результат является приемлемым, так как они не только начали набирать очки в матчах, где от них это ожидается, но и постепенно стали показывать зубы в играх с именитыми коллективами. Команда Скрипника сыграла в хороший футбол в недавнем матче против «Днепра-1» и даже сделала то, что не сумел «Шахтер» – добилась ничьей (1:1).

Следом была победа над «Колосом» (2:1), но и она не далась просто – желтых карточек перебрал центральный защитник Сергей Яворский, поэтому Скрипник будет вынужден рисковать с появлением молодых исполнителей, либо переводить в оборону кого-то из игроков центра поля, что уже неоднократно случалось по ходу текущего сезона. Состояние опытного Александра Скляра после получения травмы в игре против «Днепра-1» остается тайной за семью печатями.

История встреч



Футбольные пути «Шахтера» и «Ворсклы» ранее пересекались 62 раза в рамках УПЛ и Кубка Украины. Наблюдается значительное преимущество по количеству побед со стороны гостей – 45 успешных игр для «Шахтера», 12 ничьих, 5 побед «Ворсклы». Последний раз соперники играли в официальном матче в октябре прошлого года – игра в Полтаве завершилась победой гостей со счетом 2:0. У дончан отличались Тете и Манор Соломон.

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 33-летний Николай Балакин из Киевской области, который на своем счету имеет уже 71 матч в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Александр Жуков и Дмитрий Запороженко, а резервным арбитром отработает Евгений Арановский. На матче также будет присутствовать система VAR с Виктором Копиевским и Андреем Скрипкой во главе. У Романова есть опыт проведения матчей с участием «Шахтера» – 12 побед, одна ничья, два поражения, тогда как с «Ворсклой» он пересекался 10 раз (5 побед, 1 ничья, 4 поражения).

Ориентировочные составы



«Шахтер»: Трубин – Михайличенко, Матвиенко, Бондар, Тейлор – Степаненко – Мудрик, Судаков, Бондаренко, Крыськив – Траоре.

«Ворскла»: Ризнык – Кравец, Зайков, Павлюк, Пердута – Челядин – Сефери, Юрченко, Олейник, Бацула – Степанюк.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что хозяева добудут уверенную победу. Нашей ставкой будет позиция – «Шахтер» победит и ТМ 3.5 с коэффициентом 2.21 по линии Parimatch.

23 ноября, среда