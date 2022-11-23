«Шахтер» в матче чемпионата Украины не без проблем обыграл «Ворсклу» со счетом 3:2. Команду спас Михаил Мудрик, который в конце встречи реализовал пенальти.

Чемпионат Украины. 15-й тур

Шахтер - Ворскла 3:2

Голы: Судаков, 27, Крыськив, 48, Мудрик, 87 (с пен) - Сефери, 62, Челядин, 75

Шахтер: Трубин, Тейлор, Матвиенко, Бондарь, Михайличенко, Очеретько (Бондаренко, 74), Степаненко, Судаков (Назарина, 90), Крыськив, Мудрик (Петряк, 90+2), Траоре (Сикан, 74)

Ворскла: Ризнык, Бацула (Олейник, 78), Сантос, Зайков, Пердута, Павлюк, Кравец, Челядин, Юрченко (Ардит, 90), Сефери, Степанюк

На 64-й минуте Траоре не забил пенальти

Шахтер - Ворскла - 3:2. Два пенальти и тяжелая победа. Обзор матча