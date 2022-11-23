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Шахтер Донецк
23.11.2022, FT 3 : 2
Ворскла
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23 ноября 2022, 21:33 | Обновлено 23 ноября 2022, 22:27
1505
3

Шахтер - Ворскла - 3:2. Два пенальти и тяжелая победа. Обзор матча

Фрагменты матча УПЛ

23 ноября 2022, 21:33 | Обновлено 23 ноября 2022, 22:27
1505
3
Шахтер - Ворскла - 3:2. Два пенальти и тяжелая победа. Обзор матча
ФК Шахтер

«Шахтер» в матче чемпионата Украины не без проблем обыграл «Ворсклу» со счетом 3:2. Команду спас Михаил Мудрик, который в конце встречи реализовал пенальти.

Чемпионат Украины. 15-й тур

Шахтер - Ворскла 3:2
Голы: Судаков, 27, Крыськив, 48, Мудрик, 87 (с пен) - Сефери, 62, Челядин, 75

Шахтер: Трубин, Тейлор, Матвиенко, Бондарь, Михайличенко, Очеретько (Бондаренко, 74), Степаненко, Судаков (Назарина, 90), Крыськив, Мудрик (Петряк, 90+2), Траоре (Сикан, 74)

Ворскла: Ризнык, Бацула (Олейник, 78), Сантос, Зайков, Пердута, Павлюк, Кравец, Челядин, Юрченко (Ардит, 90), Сефери, Степанюк

На 64-й минуте Траоре не забил пенальти

Шахтер - Ворскла - 3:2. Два пенальти и тяжелая победа. Обзор матча

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Dar Veter
Рука  на 200%
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+4
Remark
Спасибо за обзор!
По первой пенке, мое мнение, там Степаненко рисовал. Он уходил вправо, и по логике должен был правой ногой уйти вправо, а он эту ногу выкинул специально влево под ногу защитника. Я и не уверен, что там и контакт был. Да и таким способом, когда ты уходишь вправо, а правую ногу увидишь влево, то выходит, что сам себя подкашиваешь.
Вторая пенка тоже сомнительная. Не факт, что там и была рука. А если и попало в руку, то она была прижата + неожиданный отскок (изменения полета траектории мяча). Ну и сами игроки Шахтера НИКТО не сигнализировал, что попало в руку (но этот фактор и не фактор сам по себе, просто наблюдение).
Сомнительная победа.
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-4
Ігор Сірий
Соромно. Гарний футбол, але. Липові пенальті. Школа симулювання серуна і фернандиньо.
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-4
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