Шахтер - Ворскла - 3:2. Два пенальти и тяжелая победа. Обзор матча
Фрагменты матча УПЛ
«Шахтер» в матче чемпионата Украины не без проблем обыграл «Ворсклу» со счетом 3:2. Команду спас Михаил Мудрик, который в конце встречи реализовал пенальти.
Чемпионат Украины. 15-й тур
Шахтер - Ворскла 3:2
Голы: Судаков, 27, Крыськив, 48, Мудрик, 87 (с пен) - Сефери, 62, Челядин, 75
Шахтер: Трубин, Тейлор, Матвиенко, Бондарь, Михайличенко, Очеретько (Бондаренко, 74), Степаненко, Судаков (Назарина, 90), Крыськив, Мудрик (Петряк, 90+2), Траоре (Сикан, 74)
Ворскла: Ризнык, Бацула (Олейник, 78), Сантос, Зайков, Пердута, Павлюк, Кравец, Челядин, Юрченко (Ардит, 90), Сефери, Степанюк
На 64-й минуте Траоре не забил пенальти
Шахтер - Ворскла - 3:2. Два пенальти и тяжелая победа. Обзор матча
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По первой пенке, мое мнение, там Степаненко рисовал. Он уходил вправо, и по логике должен был правой ногой уйти вправо, а он эту ногу выкинул специально влево под ногу защитника. Я и не уверен, что там и контакт был. Да и таким способом, когда ты уходишь вправо, а правую ногу увидишь влево, то выходит, что сам себя подкашиваешь.
Вторая пенка тоже сомнительная. Не факт, что там и была рука. А если и попало в руку, то она была прижата + неожиданный отскок (изменения полета траектории мяча). Ну и сами игроки Шахтера НИКТО не сигнализировал, что попало в руку (но этот фактор и не фактор сам по себе, просто наблюдение).
Сомнительная победа.