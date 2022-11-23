ЙОВИЧЕВИЧ: 3 часа сидели без света. Думали не о тактике, а упадет ли бомба

Главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич после матча с «Ворсклой» (3:2) в 15-м туре УПЛ подвел итоги первой части сезона:

– Игор, первая часть сезона для обновленного «Шахтера» была успешной или вам хотелось бы большего?

– А как вы считаете? С точки зрения того, что ждали от «Шахтера» в нынешнем сезоне, перед его началом? Если вы говорите про первое место, то вы амбициозны и думаете позитивно. И это очень важно. Но не все так думают. Вначале было очень сложно: мы даже не знали, кем будем играть и как будет существовать клуб. Но в ходе сборов, чемпионата и Лиги чемпионов мы собрали несколько исполнителей и начали сыгрываться, набирать обороты. Однако мы не входили в число фаворитов чемпионата, не считали, что имеем достаточно, чтобы сражаться за чемпионство. И в Лиге чемпионов считались абсолютными аутсайдерами. Но своим характером, качествами, амбициями молодых футболистов мы показали противоположное и удивили Европу, европейские медиа в Лиге чемпионов. Мы показали, что у команды есть будущее. Возможно, важнее того, какой команда является сейчас, то, какой она может быть. Показали не только физику и ментальную силу, но и очень-очень качественный футбол, как играть за Украину, за себя, за «Шахтер». Это один турнир. Мы взяли третье место, как премию имеем Лигу Европы. И нам не хватило совсем немного, может быть, опыта и мощи, чтобы обыграть «Лейпциг» два раза подряд.

Но есть еще один турнир – чемпионат: 30 матчей, где ты должен показать и доказать зрелость и опытность. У нас сейчас этого нет. Есть несколько опытных футболистов, но костяк «Шахтера» – молодые игроки. Это категория игроков U21, но они настолько качественные, что выступают на одном уровне со сборниками в чемпионате Украины, где мы сражаемся за чемпионство. Надо отдать им должное. Это их первый опыт на таком уровне, где они являются лидерами «Шахтера» и все играют по 90 минут. Мудрик, Судаков, Бондаренко, Трубин, Бондарь – футболисты по возрасту, может, и не настолько молодые, но по карьере это их первый сезон. И сразу требовать от них стать чемпионами, сразу эта критика после поражений, возможно, и объективная... Мы сами многого требуем от себя. Играть в «Шахтере» – испытывать стресс ответственности. Мы все это понимаем и знаем, что такое «Шахтер» (Донецк). Так что это и есть маленький нюанс. Ты должен считаться с давлением, и никто не будет делать скидку после поражений, что тебе 19–20 лет или это твой первый сезон. Этого не будет. Играть в «Шахтере» достаточно сложно. Только лучшие через это проходят и делают результат. А мы это делаем на данный момент.

– Была ли это последняя игра Мудрика за «Шахтер»?



– Это руководство будет решать, что делать, когда есть вариант продажи футболиста, звезды команды. Мне как тренеру, конечно, хочется, чтобы такой футболист играл как можно дольше в команде, чтобы вокруг него строился качественный «Шахтер», чтобы все набирали обороты, приобретали опыт и делали то, что, возможно, когда-то делала команда в Лиге чемпионов. С нашими усилиями, талантом и амбициями, думаю, мы смогли бы вместе это сделать со временем. Они молоды, говорю еще раз, молоды. Есть у «Динамо» (Загреб) пару футболистов, к примеру, Гвардиол, который выступает в «Лейпциге» и сегодня играл на чемпионате мира, испанец Дани Ольмо, который выступал в Загребе. Каждый из них провел не менее 100 матчей за клуб и только потом перешел из промежуточного клуба, а не сразу в «Барселону» и «Манчестер Сити». Это один маленький пример того, как правильно строить свою карьеру, чтобы ты вышел на высший уровень уже готовым, мощным. Чтобы мог говорить «Я здесь!» и открывать двери ногами. Но тренер всегда немножко эгоист и хочет иметь качественных игроков как можно дольше в своей команде, чтобы дать результат и кайф болельщикам.

– Ваш коллега не очень хорошо отозвался о работе арбитров, и вы в ходе сезона много от этого страдали…



– Не знаю. Прошлый матч мы играли с «Днепром-1» и заслуженно уступили. Они были ментально лучше подготовленными и взяли три очка. А судейство было хорошим. Значит, можем. Я говорю о свежем матче, а то, что были в предыдущих играх странные вещи, – я это вижу. Мы должны добавить в этом. Мы все совершенствуемся. Я как тренер, когда проигрываю, то понимаю, что у меня есть большой запас, что должен тоже учиться и совершенствоваться. И если из тура в тур это не меняется, то мы говорим о плохом судействе. Но если выводы делаются правильные и комитет арбитров принимает решения, то это идет на пользу украинскому футболу. Чтобы ты не думал, кто там судит, что все время один и тот же сидит на VAR. А что, нет других судей? Тогда ты должен думать об этом и комментировать это для пользы украинского футбола.

Вы видели, как тяжело сегодня было: три часа сидели без света в раздевалке и думали не о том, как тактику разобрать, а не упадет ли бомба. Так что мы, весь украинский народ, должны объединяться сейчас. Не критиковать друг друга, не увольнять тренера из-за поражений. Это война. Это война в Украине. Я этого не могу понять. Почему делимся? В Хорватии не делятся: когда была война, то все были одним целым. 40 миллионов человек сейчас должны дышать как один. И я здесь, с вами. И хочу, чтобы вы все думали как единое целое.