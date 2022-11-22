Шахтер Донецк

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Украина. Премьер лига
22 ноября 2022, 21:21 | Обновлено 22 ноября 2022, 21:24
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Шахтер – Ворскла. Текстовая трансляция матча

Вашему вниманию текстовая трансляция матча 15-го тура УПЛ

22 ноября 2022, 21:21 | Обновлено 22 ноября 2022, 21:24
211
0
Шахтер – Ворскла. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер

В среду, 23 ноября, в рамках 15-го тура УПЛ сойдутся в очной встрече донецкий «Шахтер» и полтавская «Ворскла». Поединок пройдет на стадионе «Арена-Львов». Начало игры запланировано на 14:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К данному матчу подопечные Игоря Йовичевича подойдут не в лучшем расположении духа, ведь несколькими днями ранее уступили СК «Днепр-1», который в этом сезоне, видимо, будет главным конкурентом для донецкого клуба в борьбе за чемпионство. В той игре для «горняков» все началось хорошо. Мудрик вывел из в лидеры, но голы Пихаленка и Довбика позволили днепрянам добыть три очка.

«Ворскле» в этом сезоне тоже отводили борьбу за призовые места, однако полтавчане провалили старт сезона. Стоит напомнить, что после 9 стартовых встреч команда Скрипника имела лишь 8 баллов. В последних шести матчах «зелено-белые» набрали 10 очков и поднялись на шестое место в турнирной таблице.

Можно уверенно заявить, что игра будет зрелищной, ведь оба соперника играют в атакующий футбол. «Шахтер» явно захочет реабилитироваться перед болельщиками за поражение в прошлом туре, а полтавчане, набравшие ход, будут иметь желание успешно закрыть эту не очень удачную первую половину сезона.

Последние две дуэли завершались успешно для «оранжево-черных». «Шахтер» уходил с поля победителем (оба раза по 2:0). Но перед этим была ничья (1:1), а в марте 2020 года «Ворскла» и вовсе добыла победу (1:0)

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» - «Ворскла», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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