Дэвис лишил Канаду исторического гола. Бельгия взяла максимум из минимума

Несмотря на то, что Канада последний раз принимала участие в финальной стадии чемпионата мира 36 лет назад в Мексике в 1986 году, команда Джона Хердмана на фоне мощной Бельгии не выглядела мальчиком для битья. Но это и неудивительно: у сборной Канады подобралось небесталанное поколение игроков во главе со зведными Альфонсо Дэвисом и Джонатаном Дэйвидом. Да и отбор в КОНКАКАФ канадцы прошли весьма уверенно, оставив за своей спиной крепкие сборные Мексики и США.

Старт поединка подтвердил, что легкой прогулки у сборной Бельгии точно не будет. Матч против Канады для одного из фаворитов Мундиаля начался с холодного душа. Уже на 8-й минуте арбитр из Замбии Джанни Сиказве после просмотра VAR увидел игру рукой в своей штрафной у Янника Карраско. Вердикт арбитра взялся исполнять Альфонсо Дэвис, но лидер сборной Канады явно перенервничал и не смог записать на свой счет исторический первый гол национальной команды на Мундиале.

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Сложно сказать, ожидали ли бельгийцы такой прыти от соперника, но молниеносные контратаки канадцев доставляли им определенные проблемы. Североамериканцы играли предельно просто: получив мяч, не перекатывали его в центре поля, а сразу же выбегали в атаку, где быстроногие Альфонсо Дэвис и Джонатан Дэйвид, выходя на оперативный простор, наносили удары по воротам. Тибо Куртуа вступал в игру намного чаще, чем его коллега по амплуа - Милан Борян. Но, нужно признать, что без Ромелу Лукаку, который из-за травмы пропустит первые два матча турнира, у «красных дьволов» получалось очень мало.

Но так было до поры до времени. Бельгийцы, похоже, усыпили бдительность соперника и за минуту до окончания основного времени тайма провели разящий укол. Вертонген со своей половины поля разрезной передачей вывел на ударную позицию Батшуаи – и тот свой шанс использовал сполна. 1:0 – Бельгия перед перерывом перевернула игру, которая шла явно не по ее сценарию.

После перерыва картина на поле не особо поменялась. Канадцы неслись вперед, пролетая молниеносно центр поля, и при первой же возможности били по воротам Куртуа. В свою очередь, бельгийцы старались разыгрывать мяч, но в завершающей фазе атаки подопечным Мартинеса не хватало точного паса.

Канадцы шли вперед большими силами, порой оголяя собственные тылы. Батшуайи, конечно, старался заменить Лукаку на острие, но лучшего бомбардира Бельгии, конечно, не хватало. Еще и Азар был тенью самого себя времен «Челси» – и Мартинес заменил капитана, который ничем особо не запомнился.

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В концовке матча Бельгия грамотно отвела игру от своих ворот, не позволив сопернику соорудить финальный штурм. В целом, по игре канадцы смотрелись не хуже соперника, а по показателю XG намного превзошли бельгийцев. Но команда Роберто Мартинеса сумела взять максимум из минимума. Канада же будет пробовать забить первый гол на чемпионатах мира в других матчах турнира.

ЧМ-2022. Группа F. 1-й тур

Бельгия – Канада – 1:0

Гол: Батшуаи, 44

Бельгия: Куртуа, Алдервейрельд, Вертонген, Дендонкер, Витцель, Кастань, Карраско (Менье, 46), Тилеманс (Онана, 46), де Брюйне, Э. Азар (Троссард, 62), Батшуайи (Опенда,78)

Канада: Борян, Витория, Миллер, Джонстон, Ларея (Адекугбе, 74), Хатчинсон (Коне, 58), Эуштакиу (Осорио, 81), Бьюкенен, Дэвис, Хойлетт (Ларин, 58), Дэвид

Предупреждения: Карраско, 9. Менье, 54. Онана, 56 - Дэвис, 81, Джонстон, 83

Арбитр: Джанни Сиказве (Замбия)

Стадион «Ахмед бин Али»