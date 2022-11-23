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Чемпионат мира
23 ноября 2022, 03:06 | Обновлено 23 ноября 2022, 05:21
263
0

Бельгия – Канада. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 ноября в 21:00 поединок Мундиаля-2022

23 ноября 2022, 03:06 | Обновлено 23 ноября 2022, 05:21
263
0
Бельгия – Канада. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 23 ноября, состоится матч группового раунда чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные Бельгии и Канады.

Поединок состоится на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Райяне. Начало матча в 21:00 по киевскому времени.

В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Бельгия – Канада.

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Источник Sport.ua
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