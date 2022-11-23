Бельгия – Канада. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
Последний шанс золотого поколения «красных дьяволов»
В среду, 23 ноября, в Эр-Райяне на стадионе «Ахмед бин Али» состоится матч первого тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором сыграют национальные сборные Бельгии и Канады. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.
Бельгия
Команда Роберто Мартинеса, хоть и занимает вторую строчку в рейтинге ФИФА, однако выиграть хотя бы один трофей пока так и не может. Практически в каждом турнире последние лет 10 бельгийцы являются одними из главных претендентов на победу, но пока их максимум – третье место на чемпионате мира 2018.
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Вероятно, это последний шанс для золотого поколения «красных дьяволов» выиграть Мундиаль, так что они, безусловно, приложат максимум усилий для того, чтобы наконеч-то поднять над головой престижнейший трофей. Группа, в которой кроме Канады им предстоит сыграть с Марокко и Хорватией, достаточно непростая, однако подопечных Мартинеса считают в ней явным фаворитом.
Канада
«Красные» лишь второй раз в истории сыграют на чемпионате мира. Впервые они были представлены в финальной части Мундиаля в 1986 году, но внести тот опыт себе в актив они вряд ли могут. Выступление на групповом раунде получилось полностью провальным: три поражения в трех поединках и ни одного забитого мяча.
Затем было 8 неудачных попыток преодолеть барьер квалификации. Но зато в Золотом кубке КОНКАКАФ Канада стала чемпионом в 2000-м году, а в розыгрыше 2021 года дошла до полуфинала. В составе команды Джона Хердмана немало футболистов, играющих на высоком уровне в Европе. Альфонсо Дэвиса и Джонатана Дэвида Transfermarkt оценивает сумасшедшими деньгами – 70 млн евро и 45 млн евро соответственно. Так что, несмотря на статус аутсайдера, сбрасывать Канаду со счетов не стоит.
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что США в данном матче одержат победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.51 по линии Parimatch.
Ориентировочные составы
Бельгия: Куртуа – Вертонген, Алдервейрельд, Дендонкер, Карраско, Витсель, Тилеманс, Менье, Де Брюйне, Азар, Батшуайи.
Канада: Борян – Джонстон, Витория, Миллер, Бьюкенен, Хатчинсон, Эуштакиу, Дэвис, Бучанан, Дэвид, Ларин.
23 ноября, среда
|Бельгия – Канада
|Эр-Райян. Стадион «Ахмед бин Али». 21:00
|БЕЛЬГИЯ — КАНАДА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
|ТВ-трансляция на видеосервисе MEGOGO
|Прогноз Sport.ua — 2:1
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