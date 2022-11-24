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24 ноября 2022, 07:13 | Обновлено 24 ноября 2022, 07:18
181
0

Роберто МАРТИНЕС: «Мы должны были показать другую сторону нашей игры»

Наставник сборной Бельгии – о победе над командой Канады

24 ноября 2022, 07:13 | Обновлено 24 ноября 2022, 07:18
181
0
Роберто МАРТИНЕС: «Мы должны были показать другую сторону нашей игры»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Мартинес

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес дал оценку игре подопечных с командой Канады в группе чемпионата мира, которая завершилась победой его команды со счетом 1:0.

«Технически это было худшее выступление? Да. Худшая игра? Нет, потому что это победа на чемпионате мира. Мы должны были показать другую сторону нашей игры и должны были очень хорошо защищаться.

Мы забили очень хороший гол. Вы должны отдать должное игре Канады, но мы заслуживаем победы. Мы должны быть самокритичными и прибавлять. Но лучше делать это, когда у вас есть три очка, особенно после того, как вы увидели, что произошло», — заявил Мартинес.

27 ноября сборная Бельгии сыграет на ЧМ-2022 с командой Марокко, которая в стартовом туре поделила очки с Хорватией (0:0). А в другом матче квартета F отношения выяснят хорваты и канадцы.

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Источник ФИФА
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