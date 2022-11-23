Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бельгия – Канада – 1:0. Забил Миши Батшуайи. Видео гола и обзор матча
Чемпионат мира
Бельгия
23.11.2022, FT 1 : 0
Канада
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
23 ноября 2022, 23:12 | Обновлено 24 ноября 2022, 02:49
1012
0

Бельгия – Канада – 1:0. Забил Миши Батшуайи. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура чемпионата мира 2022

23 ноября 2022, 23:12 | Обновлено 24 ноября 2022, 02:49
1012
0
Бельгия – Канада – 1:0. Забил Миши Батшуайи. Видео гола и обзор матча
ФИФА

23 ноября в 21:00 проходит матч группового раунда чемпионата мира, в котором встречаются сборные Бельгии и Канады.

Команды играют на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Раяне.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

ЧМ-2022. Группа F. 1-й тур, 23 ноября

21:00. Бельгия – Канада – 1:0

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Батшуайи, 44 мин

События матча

44’
ГОЛ ! Мяч забил Миши Батшуайи (Бельгия).
По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Швейцария – Камерун
Испания одержала свою самую крупную победу на чемпионатах мира
Грузия U-21 – Украина U-21 – 1:1. Видео голов и обзор матча
сборная Бельгии по футболу сборная Канады по футболу ЧМ-2022 по футболу Бельгия - Канада видео голов и обзор Миши Батшуайи
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Протест сборной Германии перед матчем против Японии
Футбол | 23 ноября 2022, 16:06 0
ФОТО. Протест сборной Германии перед матчем против Японии
ФОТО. Протест сборной Германии перед матчем против Японии

Бундестим нашел оригинальный способ выразить свое мнение

ЙОВИЧЕВИЧ: 3 часа сидели без света. Думали не о тактике, а упадет ли бомба
Футбол | 23 ноября 2022, 22:46 0
ЙОВИЧЕВИЧ: 3 часа сидели без света. Думали не о тактике, а упадет ли бомба
ЙОВИЧЕВИЧ: 3 часа сидели без света. Думали не о тактике, а упадет ли бомба

Коуч «Шахтера» после матча с «Ворсклой» подвел итоги первой части сезона

В Ньюкасле определились с позицией в отношении Роналду
Футбол | 23.11.2022, 09:03
В Ньюкасле определились с позицией в отношении Роналду
В Ньюкасле определились с позицией в отношении Роналду
Безвольные немцы. Германия сенсационно проиграла Японии, ведя в счете
Футбол | 23.11.2022, 16:59
Безвольные немцы. Германия сенсационно проиграла Японии, ведя в счете
Безвольные немцы. Германия сенсационно проиграла Японии, ведя в счете
Дэвис лишил Канаду исторического гола. Бельгия взяла максимум из минимума
Футбол | 23.11.2022, 22:57
Дэвис лишил Канаду исторического гола. Бельгия взяла максимум из минимума
Дэвис лишил Канаду исторического гола. Бельгия взяла максимум из минимума
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед разорвал контракт с Роналду
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед разорвал контракт с Роналду
22.11.2022, 19:40 20
Футбол
Фьюри рассказал, с кем подерется, если Усик откажется от боя за абсолюта
Фьюри рассказал, с кем подерется, если Усик откажется от боя за абсолюта
23.11.2022, 10:35 4
Бокс
Новая атака террористов. Прилеты, отключение света в Киеве и других городах
Новая атака террористов. Прилеты, отключение света в Киеве и других городах
23.11.2022, 15:20 1
Война
Ситуация тяжелая. Сколько еще времени будут отключать свет
Ситуация тяжелая. Сколько еще времени будут отключать свет
22.11.2022, 13:28
Война
Аргентина – Саудовская Аравия – 1:2. Видео голов и обзор матча
Аргентина – Саудовская Аравия – 1:2. Видео голов и обзор матча
22.11.2022, 14:33 4
Футбол
Победы Англии и Нидерландов на ЧМ-2022, успех Динамо, протест Беленюка
Победы Англии и Нидерландов на ЧМ-2022, успех Динамо, протест Беленюка
22.11.2022, 06:12
Другие виды
Президент Реала Перес готов заплатить за Мудрика 80 млн евро
Президент Реала Перес готов заплатить за Мудрика 80 млн евро
22.11.2022, 16:02 25
Футбол
Покорители пика Клозе. 6 бомбардиров, которые могут переписать историю ЧМ
Покорители пика Клозе. 6 бомбардиров, которые могут переписать историю ЧМ
22.11.2022, 10:05 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности