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Чемпионат Украины
Днепр-1
Матч прерван, 9’ 0 : 0
Александрия
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Украина. Премьер лига
23 ноября 2022, 15:21 | Обновлено 23 ноября 2022, 16:53
5046
1

ОФИЦИАЛЬНО. Матч Днепр-1 - Александрия прерван. Его доиграют весной

В этом году матч не состоится

23 ноября 2022, 15:21 | Обновлено 23 ноября 2022, 16:53
5046
1
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Днепр-1 - Александрия прерван. Его доиграют весной
ФК Днепр-1

По информации журналиста Игоря Цыганыка, матч УПЛ «Днепр-1» - «Александрия», который был прерван на 10-й минуте из-за массированного ракетного обстрела россии, будет доигран уже весной.

Видимо, арбитры матча и команды решили не ждать отбоя воздушной тревоги.

Позже эту информацию официально подтвердили оба клуба.

«Днепр-1» сейчас лидирует в чемпионате Украины с 35 очками, а «Александрия» занимает 5-е место с 23 пунктами.

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Днепр-1 - Александрия Днепр-1 Александрия прерванные матчи Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Игорь Цыганык
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Источник СК Днепр-1
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yan2018
Массового обстрела россиЕЙ. Хотя оригинал - обстрела россии звучит лучше. 
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