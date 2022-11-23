ОФИЦИАЛЬНО. Матч Днепр-1 - Александрия прерван. Его доиграют весной

По информации журналиста Игоря Цыганыка, матч УПЛ «Днепр-1» - «Александрия», который был прерван на 10-й минуте из-за массированного ракетного обстрела россии, будет доигран уже весной.

Видимо, арбитры матча и команды решили не ждать отбоя воздушной тревоги.

Позже эту информацию официально подтвердили оба клуба.

«Днепр-1» сейчас лидирует в чемпионате Украины с 35 очками, а «Александрия» занимает 5-е место с 23 пунктами.