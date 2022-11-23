Матч прерван, 9’ 0 : 0
Украина. Премьер лига23 ноября 2022, 15:21 | Обновлено 23 ноября 2022, 16:53
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ОФИЦИАЛЬНО. Матч Днепр-1 - Александрия прерван. Его доиграют весной
В этом году матч не состоится
23 ноября 2022, 15:21 | Обновлено 23 ноября 2022, 16:53
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По информации журналиста Игоря Цыганыка, матч УПЛ «Днепр-1» - «Александрия», который был прерван на 10-й минуте из-за массированного ракетного обстрела россии, будет доигран уже весной.
Видимо, арбитры матча и команды решили не ждать отбоя воздушной тревоги.
Позже эту информацию официально подтвердили оба клуба.
«Днепр-1» сейчас лидирует в чемпионате Украины с 35 очками, а «Александрия» занимает 5-е место с 23 пунктами.
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Комментарии 1
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Массового обстрела россиЕЙ. Хотя оригинал - обстрела россии звучит лучше.
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