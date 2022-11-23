Уничтожили. Испанцы поиздевались над Коста-Рикой

Перед началом матча не было никаких вопросов по поводу фаворита встречи. Молодая Испания против одного Кейлора Наваса. Верил ли кто-то в чудо от Коста-Рики? Наверное, но стоит спросить у 40000 болельщиков, которые пришли посмотреть на игру. Команды попали в группу Е вместе со сборными Германии и Японии. К слову, японцы сенсационно обыграли немцев, совершив вторую сенсацию на этом мундиале. Но у Коста-Рики сыграть на нормальном уровне с испанцами не получилось.



«Красная фурия» активно начала встречу. Спустя 11 минут уже был забит первый гол. Отличился 24-летний полузащитник немецкого «РБ Лейпциг» Дани Ольмо. После небольшой неразберихи у ворот коста-риканцев Дани смог найти момент для удара и вонзил мяч в сетку. Естественно, на этом испанцы не остановились. Через 10 минут преимущество команды увеличил Марко Асенсио после ассиста Жорди Альбы. Сохраняя тенденцию забивать каждые 10 минут, Испания забила третий на 31-й минуте игры. На этот раз отметился Ферран Торрес с пенальти. Со счетом 3:0 команды отправились на перерыв.

Интенсивность игры снизилась после трех забитых, но Испания продолжала полностью контролировать ход матча. Забегая на перед отметим, что по владению получилось 82% к 18% в конце игры. На 54-й минуте дубль сделал Торрес и довел дело до разгрома. Феррана заменил Луис Энрике на 57-й минуте и на поле вышел Альваро Мората, а также вместо Педри появился Карлос Солер. Вскоре и Мората, и Солер выдадут огненную концовку матча.

Тики-така от испанцев продолжалась и это в очередной раз принесло свои плоды. На 74-й минуте отличился 18-летний игрок «Барселоны» Гави, став самым молодым игроком, который забивал за «красную фурию», а также вторым самым молодым футболистом в истории чемпионатов мира, который когда-либо забивал. Первым, естественно, является легендарный Пеле.

Все шло к логическому завершению, счет 5:0, рефери добавляет 8 минут. И вот тут Солер и Мората почему-то решили, что в ворота Наваса нужно забить еще 2 гола, недостаточно поиздевались над голкипером «ПСЖ». На 90-й минуте отметился Карлос, а на 90+2 – Альваро.

Победа со счетом 7:0 – отличный задел для испанцев по разнице голов. Фактически, Испанию уже можно поздравить с выходом в плей-офф. В следующем туре подопечные Луиса Энрике сыграют с Германией, а Коста-Рика встретится с Японией.

Чемпионат мира по футболу 2022. Группа Е

Испания – Коста-Рика – 7:0

Ольмо, 11, Асенсио, 21, Торрес, 31 пенальти, 54, Гави, 75, Соллер, 90, Мората, 90+3

Кальво, 68, Кэмпбелл, 90+7

Испания: Симон – Аспиликуэта, Бускетс (Коке, 65), Ляпорт, Альба (Бальде, 65) – Родри – Гави, Педри (Солер, 57) – Ф. Торрес (Мората, 57), Асенсио (Уильямс, 69), Ольмо.

Коста-Рика: Навас – Мартинес (Вастон, 46), Фуллер Спенс, Дуарте, Кальво, Овьедо (Матаррита, 82) – Кэмпбелл, Борхес (Агилера, 71), Техеда, Беннетт (Руис, 61) – Контрерас (Замора) , 61).

Стадион «Al-Thumama Stadium»

Главный судья: Мохаммед Абдулла Хассан Мохамед

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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