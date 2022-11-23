Испания – Коста Рика – 7:0. Большой разгром. Видео голов и обзор матча
Обзор матча первого тура чемпионата мира-2022
Сегодня, 23 ноября сборная Испании в первом туре чемпионата мира 2022 года играет с Коста-Рикой. Матч начался в 18:00 по Киеву.
Чемпионат мира по футболу 2022. Группа Е
Испания – Коста-Рика – 5:0
Ольмо, 11, Асенсио, 21, Торрес, 31 пенальти, 54, Гави, 75
Составы команд:
Испания: Симон, Аспиликуэта, Альба, Лапорт, Бускетс, Гави, Родри, Педри, Ольмо, Ферран Торрес, Асенсио
Коста-Рика: Навас, Фуллер, Боргес, Дуарте, Контрерас, Овьедо, Беннетт, Кэмпбелл, Кальво, Мартинес, Техеда
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Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
ГОЛ! 1:0. Ольмо, 11 мин.
ГОЛ! 2:0. Асенсио, 21 мин.
ГОЛ! 3:0. Ферран Торрес, 31 мин (пен)
ГОЛ! 4:0. Ферран Торрес, 54 мин.
ГОЛ! 5:0. Гави, 74 мин.
ГОЛ! 6:0. Солер, 90 мин.
ГОЛ! 7:0. Мората, 90+2 мин.
События матча
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