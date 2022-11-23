Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Испания – Коста Рика – 7:0. Большой разгром. Видео голов и обзор матча
Чемпионат мира
Испания
23.11.2022, FT 7 : 0
Коста-Рика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
23 ноября 2022, 21:11 | Обновлено 23 ноября 2022, 21:12
2619
0

Испания – Коста Рика – 7:0. Большой разгром. Видео голов и обзор матча

Обзор матча первого тура чемпионата мира-2022

23 ноября 2022, 21:11 | Обновлено 23 ноября 2022, 21:12
2619
0
Испания – Коста Рика – 7:0. Большой разгром. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 23 ноября сборная Испании в первом туре чемпионата мира 2022 года играет с Коста-Рикой. Матч начался в 18:00 по Киеву.

​Чемпионат мира по футболу 2022. Группа Е

Испания – Коста-Рика – 5:0
Ольмо, 11, Асенсио, 21, Торрес, 31 пенальти, 54, Гави, 75

Составы команд:

Испания: Симон, Аспиликуэта, Альба, Лапорт, Бускетс, Гави, Родри, Педри, Ольмо, Ферран Торрес, Асенсио

Коста-Рика: Навас, Фуллер, Боргес, Дуарте, Контрерас, Овьедо, Беннетт, Кэмпбелл, Кальво, Мартинес, Техеда

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

ГОЛ! 1:0. Ольмо, 11 мин.

ГОЛ! 2:0. Асенсио, 21 мин.

ГОЛ! 3:0. Ферран Торрес, 31 мин (пен)

ГОЛ! 4:0. Ферран Торрес, 54 мин.

ГОЛ! 5:0. Гави, 74 мин.

ГОЛ! 6:0. Солер, 90 мин.

ГОЛ! 7:0. Мората, 90+2 мин.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Испания).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Солер (Испания).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Гави (Испания).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Испания).
31’
ГОЛ ! С пенальти забил Ферран Торрес (Испания).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Асенсио (Испания).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Дани Ольмо (Испания).
По теме:
Луис ЭНРИКЕ: «У нас еще есть возможности для улучшения своей игры»
Ожидаемо? Стал известен худший игрок матча Испания – Коста-Рика
​Тренер Японии МОРИЯСУ: «Это исторический момент и историческая победа»
сборная Испании по футболу сборная Коста-Рики по футболу Испания - Коста-Рика ЧМ-2022 по футболу видео голов и обзор
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мбаппе добился повтора рекорда ЧМ 52-летней давности
Футбол | 23 ноября 2022, 07:27 1
Мбаппе добился повтора рекорда ЧМ 52-летней давности
Мбаппе добился повтора рекорда ЧМ 52-летней давности

Француз провел отличный матч против сборной Австралии

Безголевой старт. Марокко и Хорватия разошлись миром в первом туре ЧМ
Футбол | 23 ноября 2022, 13:55 5
Безголевой старт. Марокко и Хорватия разошлись миром в первом туре ЧМ
Безголевой старт. Марокко и Хорватия разошлись миром в первом туре ЧМ

В другом поединке дня в этом квартете сыграют Бельгия и Канада

Безвольные немцы. Германия сенсационно проиграла Японии, ведя в счете
Футбол | 23.11.2022, 16:59
Безвольные немцы. Германия сенсационно проиграла Японии, ведя в счете
Безвольные немцы. Германия сенсационно проиграла Японии, ведя в счете
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
MMA | 23.11.2022, 02:40
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Уничтожили. Испанцы поиздевались над Коста-Рикой
Футбол | 23.11.2022, 20:01
Уничтожили. Испанцы поиздевались над Коста-Рикой
Уничтожили. Испанцы поиздевались над Коста-Рикой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
УСИК: «Миллион долларов – это купить квартиру в Киеве, сделать ремонт»
УСИК: «Миллион долларов – это купить квартиру в Киеве, сделать ремонт»
22.11.2022, 15:30 19
Бокс
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
21.11.2022, 16:25
Другие виды
Шакур СТИВЕНСОН: «Хейни перебоксирует Ломаченко. Не вижу шансов для Ломы»
Шакур СТИВЕНСОН: «Хейни перебоксирует Ломаченко. Не вижу шансов для Ломы»
21.11.2022, 16:12
Бокс
Сенегал – Нидерланды – 0:2. Оранжевые вырвали победу. Видео голов и обзор
Сенегал – Нидерланды – 0:2. Оранжевые вырвали победу. Видео голов и обзор
21.11.2022, 20:20
Футбол
Чисора рассказал, чем закончится его третий бой с Фьюри
Чисора рассказал, чем закончится его третий бой с Фьюри
22.11.2022, 17:42
Бокс
Покорители пика Клозе. 6 бомбардиров, которые могут переписать историю ЧМ
Покорители пика Клозе. 6 бомбардиров, которые могут переписать историю ЧМ
22.11.2022, 10:05 6
Футбол
Первый случай в истории. Иран оставил свой след на ЧМ
Первый случай в истории. Иран оставил свой след на ЧМ
21.11.2022, 18:33
Футбол
ФИФА требует от сборной Бельгии изменить выездную форму
ФИФА требует от сборной Бельгии изменить выездную форму
21.11.2022, 19:25 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности