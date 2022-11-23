Сегодня, 23 ноября сборная Испании в первом туре чемпионата мира 2022 года играет с Коста-Рикой. Матч начался в 18:00 по Киеву.

​Чемпионат мира по футболу 2022. Группа Е

Испания – Коста-Рика – 5:0

Ольмо, 11, Асенсио, 21, Торрес, 31 пенальти, 54, Гави, 75

Составы команд:

Испания: Симон, Аспиликуэта, Альба, Лапорт, Бускетс, Гави, Родри, Педри, Ольмо, Ферран Торрес, Асенсио

Коста-Рика: Навас, Фуллер, Боргес, Дуарте, Контрерас, Овьедо, Беннетт, Кэмпбелл, Кальво, Мартинес, Техеда

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

ГОЛ! 1:0. Ольмо, 11 мин.

ГОЛ! 2:0. Асенсио, 21 мин.

ГОЛ! 3:0. Ферран Торрес, 31 мин (пен)

ГОЛ! 4:0. Ферран Торрес, 54 мин.

ГОЛ! 5:0. Гави, 74 мин.

ГОЛ! 6:0. Солер, 90 мин.

ГОЛ! 7:0. Мората, 90+2 мин.