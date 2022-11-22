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Чемпионат мира
Испания
23.11.2022 18:00 - : -
Коста-Рика
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Чемпионат мира
22 ноября 2022, 19:18 |
56
0

Испания – Коста-Рика. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

В игру вступает один из теневых фаворитов

22 ноября 2022, 19:18 |
56
0
Испания – Коста-Рика. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
twitter.com/sefutbol

23 ноября борьбу на чемпионате мира начнет один из фаворитов. Сборная Испании сыграет против Коста-Рики, старт встречи в 18:00.

Испания

Сборная Испании вряд ли входит в группу главных фаворитов турнира, однако среди теневых претендентов на титул команда точно находится. Испанию называют одной из самых тренерских команд чемпионата, а Луис Энрике перед стартом ЧМ-2022 заявил, что полностью доволен составом, который готов провести в Катаре семь матчей.

Если говорить о составе, то лишь 6 игроков нынешней сборной были в заявке на минувшем чемпионате мира, а сейчас в национальной команде не нашлось места для Давида Де Хеа, Тьяго Алькантары и даже Серхио Рамоса. Наставника критикуют за такие решения, но он уже построил игру без ветеранов. У Испании не всегда стабильные результаты, поэтому ей важно начать турнир с победы над аутсайдером, потому что дальше будет сложнее. Испанцы попали в непростую группу с Германией и Японией, а потому терять очки на старте против костариканцев совершенно противопоказано.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Перед стартом ЧМ-2022 у испанцев только одна существенная потеря - травму получил защитник Гайя, которого заменил 19-летний футболист «Барселоны» Бальде.

Многие считают, что Испании сейчас не хватает суперзвезд, так как игроки вроде Гави или Педри еще не доросли до этого статус, но у Луиса Энрике есть крайне перспективная команда, которая способна как минимум повторить успех Евро-2022, где испанцы дошли до полуфинала.

Коста-Рика

Если бы не очень сложная группа, то от Коста-Рики можно было ждать интересных результатов. Сборная стабильно выходит на ЧМ (уже шестой чемпионат мира в истории), а в 2014 году даже пробилась в четвертьфинал, где проиграла Нидерландам только по пенальти. Командой руководит опытный наставник Луис Фернандо Суарес, для которого это уже третий чемпионат мира. Ранее он работал на ЧМ со сборными Эквадора и Никарагуа.

У Коста-Рики проблем с составом нет. В сборной, конечно, выделяется экс-вратарь «Реала» и нынешний страж ворот ПСЖ Кейлор Навас, опытный хавбек Оскар Дуэрте и некогда перспективный форвард «Арсенала» Жоэль Кэмпбелл.

Ориентировочные составы

Испания: Симон, Карвахаль, Ляпорт, П.Торрес, Альба, Педри, Бускетс, Гави, Ф.Торрес, Фати, Мората

Коста-Рика: Навас, Мартинес, Кальво, Дуарте, Овьедо, Техеда, Беннетт, Торрес, Боржес, Контрерас, Кэмпбелл

Прогноз

В матче Аргентина - Саудовская Аравия мы увидели, что иногда можно ошибиться даже с самыми явными прогнозами, но вряд ли такое будет случаться очень часто. Испания остается явным фаворитом, который должен начать ЧМ с уверенной победы.

23 ноября, среда

Испания - Коста-Рика
Старт в 18:00
Арбитр: Мохаммед Абдулла
Прямая ТВ-трансляция – Megogo
Прогноз Sport.ua — 2:0
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Источник Sport.ua
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