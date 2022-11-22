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22 ноября 2022, 22:11 | Обновлено 22 ноября 2022, 22:13
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0

Испания – Коста-Рика. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1 тура группового этапа чемпионата мира

22 ноября 2022, 22:11 | Обновлено 22 ноября 2022, 22:13
52
0
Испания – Коста-Рика. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine
22 ноября в 22:08 Сергей Рипьюк Сергей Рипьюк

В среду, 23 ноября, состоится матч 1 тура группового этапа чемпионата мира 2022 года, в котором будут играть национальные сборные Испании и Коста-Рики. Поединок группы Е состоится в Дохе (Катар) на поле стадиона «Эль-Тумама», начало – в 18:00 по Киеву.

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Испанцы имеют молодую команду, но она достаточно боевая и способна пройти далеко в турнирной сетке, несмотря на отсутствие звезд. В группе подопечные Луиса Энрике опередили шведов и заняли первое место, благодаря чему квалифицировались на Мундиаль напрямую. Последние два чемпионата мира Испания провалила, поэтому наступило, пожалуй, время реабилитации. Коста-Рика в своем отборе сразу получить право на поездку в Катар не смогла, но получила ее благодаря победе в межконтинентальном плей-офф против Новой Зеландии. Главная звезда ее состава – голкипер Кейлор Навас – свое звездное время уже имел в прошлом, но может удивить и теперь, несмотря на отсутствие топовых партнеров

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка Испания – Коста-Рика в украинской версии сайта.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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