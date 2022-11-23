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Чемпионат мира
23 ноября 2022, 21:22 | Обновлено 23 ноября 2022, 22:27
162
0

Луис ЭНРИКЕ: «У нас еще есть возможности для улучшения своей игры»

Даже на солнце есть пятна

23 ноября 2022, 21:22 | Обновлено 23 ноября 2022, 22:27
162
0
Луис ЭНРИКЕ: «У нас еще есть возможности для улучшения своей игры»
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Испании обыграла Коста-Рику со счетом 7:0. Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал победу

«Единственная цель в этой игре, как и в последующих, заключалась в том, чтобы доминировать все 90 минут, а для этого у вас должен быть мяч. У нас еще есть возможности для улучшения своей игры.

Мы все время контролировали игру, что и было целью, против сильного соперника, который, как мы знали, может доставить проблемы. Но мы были исключительны в обращении с мячом, в отборах и прессинге. Этой идеи футбола мы придерживались годами».

Чемпионат мира по футболу 2022. Группа Е

Испания – Коста-Рика – 7:0

Ольмо, 11, Асенсио, 21, Торрес, 31 пенальти, 54, Гави, 75, Соллер, 90, Мората, 90+3

Кальво, 68, Кэмпбелл, 90+7

Испания: Симон – Аспиликуэта, Бускетс (Коке, 65), Ляпорт, Альба (Бальде, 65) – Родри – Гави, Педри (Солер, 57) – Ф. Торрес (Мората, 57), Асенсио (Уильямс, 69), Ольмо.

Коста-Рика: Навас – Мартинес (Вастон, 46), Фуллер Спенс, Дуарте, Кальво, Овьедо (Матаррита, 82) – Кэмпбелл, Борхес (Агилера, 71), Техеда, Беннетт (Руис, 61) – Контрерас (Замора) , 61).

Стадион «Al-Thumama Stadium»

Главный судья: Мохаммед Абдулла Хассан Мохамед

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник El Mundo Deportivo
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