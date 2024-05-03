Украина. Премьер лига03 мая 2024, 00:41 | Обновлено 03 мая 2024, 00:54
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В Динамо назвали лучшего игрока матча УПЛ против Вереса
Андрей Ярмоленко в голосовании опередил Волошина, Бущана и Бражко
03 мая 2024, 00:41 | Обновлено 03 мая 2024, 00:54
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Болельщики «Динамо» в клубных соцсетях выбрали лучшего игрока матча перенесенного 5-го тура против «Вереса».
Большинство респондентов (48%) лучшим назвали автора первого гола в игре – Андрея Ярмоленко.
Вторым в опросе стал автор двух голевых передач – полузащитник Назар Волошин (21%).
Третью строчку разделили голкипер Георгий Бущан и полузащитник Владимир Бражко, набравшие по 8%.
Читайте также:ВИДЕО. Ярмоленко открыл счет в матче с Вересом
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