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Украина. Премьер лига
03 мая 2024, 00:41 | Обновлено 03 мая 2024, 00:54
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0

В Динамо назвали лучшего игрока матча УПЛ против Вереса

Андрей Ярмоленко в голосовании опередил Волошина, Бущана и Бражко

03 мая 2024, 00:41 | Обновлено 03 мая 2024, 00:54
60
0
В Динамо назвали лучшего игрока матча УПЛ против Вереса
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Болельщики «Динамо» в клубных соцсетях выбрали лучшего игрока матча перенесенного 5-го тура против «Вереса».

Большинство респондентов (48%) лучшим назвали автора первого гола в игре – Андрея Ярмоленко.

Вторым в опросе стал автор двух голевых передач – полузащитник Назар Волошин (21%).

Третью строчку разделили голкипер Георгий Бущан и полузащитник Владимир Бражко, набравшие по 8%.

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Динамо Киев Андрей Ярмоленко чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Динамо - Верес лучший игрок Назар Волошин Георгий Бущан Владимир Бражко
Николай Степанюк Источник: ФК Динамо Киев
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