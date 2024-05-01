Украина. Премьер лига01 мая 2024, 16:23 |
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ВИДЕО. Ярмоленко открыл счет в матче с Вересом
Вингер забил уже третий гол после возвращения
01 мая 2024, 16:23 |
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Сегодня, 1 мая 2024 года, происходит перенесенный матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и ровенским «Вересом».
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На 40-й минуте встречи счет поединка открыл вингер «бело-синих» Андрей Ярмоленко. Этот гол стал для него уже третьим после восстановления от тяжелой травмы.
После этого гола счет матча стал 1:0 в пользу киевлян.
ВИДЕО Ярмоленко открыл счет в матче с Вересом
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