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  4. ВИДЕО. Ярмоленко открыл счет в матче с Вересом
Украина. Премьер лига
01 мая 2024, 16:23 |
535
0

ВИДЕО. Ярмоленко открыл счет в матче с Вересом

Вингер забил уже третий гол после возвращения

01 мая 2024, 16:23 |
535
0
ВИДЕО. Ярмоленко открыл счет в матче с Вересом
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Сегодня, 1 мая 2024 года, происходит перенесенный матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и ровенским «Вересом».

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На 40-й минуте встречи счет поединка открыл вингер «бело-синих» Андрей Ярмоленко. Этот гол стал для него уже третьим после восстановления от тяжелой травмы.

После этого гола счет матча стал 1:0 в пользу киевлян.

ВИДЕО Ярмоленко открыл счет в матче с Вересом

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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