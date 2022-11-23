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Германия
23.11.2022, FT 1 : 2
Япония
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Чемпионат мира
23 ноября 2022, 16:59 | Обновлено 23 ноября 2022, 17:34
4938
7

Безвольные немцы. Германия сенсационно проиграла Японии, ведя в счете

Команда Ханса-Дитера Флика начала ЧМ-2022 с поражения

23 ноября 2022, 16:59 | Обновлено 23 ноября 2022, 17:34
4938
7
Безвольные немцы. Германия сенсационно проиграла Японии, ведя в счете
Getty Images/Global Images Ukraine

Немецкая сборная вышла на поединок в статусе его фаворита. Как следствие, начала она игру с позиции силы и очень быстро добилась хорошего игрового и территориального перевеса. Японцы этому не сопротивлялись, понимая, видимо, весь расклад сил. Однако быть запредельно безропотными представители Страны восходящего солнца не собирались. И уже на 8-й минуте им удалась отменная контратака, точку в которой поставил Маеда. К сожалению, голу игроки сборной Японии радовались недолго – он был отменен из-за офсайда.

Немцы, получив щелчок по носу, выводов из этого не сделали, а продолжили давить на оборону соперника в прежнем ключе, как и было до этого. Что-то у них получалось, что-то нет, но особых моментов у ворот Гонды они не создавали. Лишь на 33-й минуте им удалось по-настоящему разорвать японскую защиту и добиться успеха. Раум заставил голкипера завалить себя в штрафной – пенальти. Исполнить 11-метровый взялся Гюндоган и сделал это безупречно. 1:0!

Поведя в счете, игроки Бундестим включили огромное хладнокровие. Впрочем, даже по такой игре им перед самым перерывом удалось отличиться во второй раз, но гол засчитан не было. Дело в том, что Хаверц добивал мяч в цель, оказавшись до этого в 2-метровом положении вне игры.

После отдыха игроки немецкой сборной изменять себе не стали – они демонстрировали все ту же мощь в атаке, все то же хладнокровие и… уверенность в своих силах. Японцам, по-видимому, это и надо было. Они благодаря заменам получили порцию новых сил, с честью переварили все угрозы со стороны соперника и буквально помчались разносить защитные построения Германии. К слову, немецкая оборона оказалась на поверку весьма и весьма недееспособной.

На 75-й минуте подопечных Флика за ошибки в штрафной наказал Доан, который оказался расторопнее всех на добивании. 1:1. А на 84-й минуте свеженький Асано убедительно убежал с фланга от Шлоттербека и нанес точный завершающий удар в ближний угол над Нойером. 1:2!!!

Немцы были шокированы! Но у них еще было время, чтобы как минимум спасти матч, не говоря уже о том, чтобы его выиграть. Благо, арбитр добавил к основному времени встречи 7 минут. Не помогло. Футболисты сборной Германии шли вперед до последнего, старались все, включая даже Нойера, который последние 2 минуты матча провел в штрафной Японии – сначала при розыгрыше штрафного, а затем и углового. У подопечных Флика оказался на нулевом уровне запас воли, в чем с японцами по умолчанию тягаться всем практически нереально. Япония одолела Германию по делу.

Чемпионат мира-2022. Группа E. 1-й тур

Германия – Япония – 1:2

Гюндоган, 33 пенальти – Доан, 75, Асано, 84

Германия: Нойер, Рюдигер, Даум, Зюле, Шлоттербек, Киммих, Гнабри (Мукоко, 90), Мюллер (Хофманн, 67), Мусиала (Гетце, 79), Гюндоган (Горецка, 67), Хаверц (Фуллькруг, 79).

Япония: Гонда, Итакура, Нагатомо (Митома, 57), Сакаи, Йосида, Эндо, Кубо (Томиясу, 46), Ито, Камада, Танака (Доан, 71), Маеда (Асано, 57).

Арбитр: Иван Бартон (Сальвадор)

Международный стадион имени шейха Халифа (Эль-Эйн)

ГЕРМАНИЯ – ЯПОНИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 7
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adidas77
Аномальний чемпіонат, усі ставки по піз..ді!
 Але за це ми любимо футбол.
Другий матч у групі 
Іспанія - Німеччина перетворюється для німців на фінал.
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+4
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GloryUkraine
Вже друга сенсація. Супер. Тепер і Аргентина і Німеччина будуть грати як скажені. 
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+3
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Макс Максов
Чемпіони світу:0 - 2:Азія!) А по факту 2:4!
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+2
Dar Veter
Мораль:  Нельзя открывать счет с пенальти (Месси)
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Юра Шопов
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