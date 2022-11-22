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23.11.2022 15:00 - : -
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22 ноября 2022, 17:49 | Обновлено 22 ноября 2022, 17:57
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0

Германия – Япония. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

Бундестим вступает в борьбу на мундиале

22 ноября 2022, 17:49 | Обновлено 22 ноября 2022, 17:57
69
0
Германия – Япония. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 23 ноября на «Халифа Интернешнл Стэдиум» в Дохе состоится матч первого тура чемпионата мира 2022 года в группе Е: Германия примет Японию. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по Киеву.

Германия

Сборная Германии по традиции приехала на чемпионат мира в качестве одного из фаворитов, хоть в этот раз Бундестим и не на первых позициях в этом списке. И это закономерно: последнее четырехлетие успешным для Бундестима не назовешь. Четыре года назад на ЧМ-2018 немцы не смогли избежать «проклятия чемпионов», и вылетели уже на групповом этапе, заняв последнее место в группе со Швецией, Южной Кореей и Мексикой. Евро-2020 Бундестим тоже не может занести себе в актив: вылет в 1/8 финала от Англии.

Смена главного тренера назревала, и кресло Йоахима Лёва занял экс-тренер «Баварии» Ханс Дитер Флик. При нем команда уверенно выполнила задачу квалификации на ЧМ-2022, и оставила очень неоднозначное впечатление в Лиге наций, не сумев пробиться в Финал четырех: вскрылись довольно серьезные проблемы в обороне.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На ЧМ-2022 в Катаре уже групповой этап станет непростым испытанием для немцев: они оказались в одном квартете с Испанией, Коста-Рикой и Японией, с которой предстоит сыграть уже в первом туре. Так что легкой путевки в плей-офф Бундестиму ждать не стоит.

Япония

Участие сборной Японии в чемпионате мира уже давно перестало быть экзотикой. Со времен своего дебюта в 1998 году японцы не пропускают ни одного мундиаля, а в трех случаях из шести даже выходили в плей-офф. Но сделать это сейчас в группе с Германией и Испанией будет очень непросто.

Отбор на чемпионат мира в Катаре команда Хадзиме Мориясу прошла довольно уверенно. В составе команды достаточно игроков, которые хорошо знакомы европейским фанатам футбола: Юто Нагатомо, Такехиру Томиясу, Такуми Минамино, Такефуса Кубо, Даити Камада – все это игроки очень высокого уровня, поэтому легкой жизни европейским грандам ждать не приходится.

История встреч

Между собой сборные Германии и Японии до этого встречались лишь дважды, при чем оба раза – лишь в товарищеских матчах. В декабре 2004 года немцы победили 3:0, а в мае 2006 года, накануне домашнего для Бундестима ЧМ-2006, сыграли вничью 2:2.

Прогноз на противостояние

Несмотря на все проблемы сборной Германии, фаворитами в этом матче немцы считаются по праву. Наша ставка – победа команды Флика, коэффициент 1,48.

Ориентировочные составы

Германия: Нойер, Раум, Рюдигер, Зюле, Хофманн, Гюндоган, Киммих, Адейеми, Мюллер, Гнабри, Хаверц

Япония: Гонда, Нагатомо, Йосида, Томиясу, Сакаи, Морита, Эндо, Минамино, Ито, Камада, Асано

22 ноября, среда

Германия – Япония
Доха. Стадион «Халифа Интернешнл». 15:00
ТВ-трансляция на видеосервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 1:0
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Источник Sport.ua
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